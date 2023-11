São Paulo

Em janeiro do ano passado, a Folha me pediu para testar e resenhar o copo térmico Stanley –objeto de polêmica virtual num mundo ainda pandêmico, ainda meio confinado.

Vibrei quando me vieram com a pauta. Eu estava louco para pôr as mãos no Stanley, mas, se o fizesse por iniciativa própria, talvez optasse por ficar no armário.

Não queria que me vissem como um playboy fútil e ostentador, coisa que nunca fui assumidamente. Preferi silenciar meu desejo.

Ilustração feita por inteligência natural insere o copo Stanley numa orgia romana - Catarina Pignato

A oferta do jornal me livrou das amarras sociais. Eu, a pretexto de estar a trabalho, poderia sair publicamente com Stanley, sem medo de ser julgado pela sociedade hipócrita.

Hoje venho a público opara bradar a plenos pulmões: copo Stanley, eu te amo!

Eu havia planejado chegar janeiro do ano que vem, o segundo aniversário da primeira matéria, para fazer esta declaração. O apocalipse climático chegou antes. Um calor desta magnitude vale por mil efemérides quando se trata de copo Stanley.

Ok, vou respirar e tentar ser o mais objetivo possível para descrever minha relação de 22 meses com Stanley.

No verão de 2022, copo Stanley era sinônimo de beach tennis, o futevôlei do século 21. Coisa de playba de feira agrícola. Nada com que moizinho gostaria de estar relacionado.

Paralelamente eu intuí, a partir de relatos de usuários e ficha técnica, que o produto possui qualidades indiscutíveis.

"Aaaain, mas quem precisa da cerveja fria por 8 horas no copo?" Amizade, não é disso que se trata. Você entendeu tudo errado.

Para quem preza a cerveja gelada –eu prezo muito–, o Stanley opera milagres. O gole seguinte tem a mesma temperatura do anterior. Isso é uma bênção no âmbito doméstico, que dirá nos convescotes a que a vida nos condena.

Falando nisso, meu Stanley viajou muito no Brasil e um pouco no estrangeiro.

Sobreviveu a um namoro que já morreu, no Rio de Janeiro. Foi esquecido na academia –onde continha água, por óbvio– e recuperado. Até em Londres o Stanlinho já passeou.

Confesso que estava um pouco envergonhado ao levar o Stan num aniversário de uma amigo. Ocorre que beber cerveja no bico já não fazia mais sentido para mim, muito menos no copo plástico.

Eu e Stanley fomos feitos um para o outro.

No dia mais quente da minha não-tão-breve vida, eu reitero a declaração: Stanley, eu te amo!

P.S.: Isto não é publi. E sinto constatar que, na fornalha de hoje, até o Stanlinho está à meia-bomba.