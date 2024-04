São Paulo

Acusam o paulistano de vilipendiar o cuscuz. Dizem que o cuscuz paulista não é cuscuz verdadeiro, apenas o cuscuz do Nordeste merece esse nome. Será?

Indicaram-me um restaurante que põe um elemento novo nessa treta.

Ele se chama Oxente! Tem Cuscuz?. Assim mesmo, com exclamação e interrogação. Fica em São Paulo. Mas não na parte playba da cidade.

Cuscuz de brigadeiro com coco, servido no restaurante Oxente! Tem Cuscuz? - Reprodução/Instagram

Fica no Jardim Germânia, região do Parque Santo Antônio, macrorregião do Capão Redondo. Quem já ouviu Racionais sabe que existe. Zona sul profunda, periferia, quebrada. Lar de muitos migrantes e seus descendentes paulistanos.

O Oxente! faz cuscuz do tipo nordestino com a gourmetização típica de São Paulo. Inventa sabores e "toppings". Um deles é a calda de chocolate. Vejam um post que meteram no Instagram semana passada:

"Por tempo limitado serviremos o nosso cuscuz de Páscoa, um delicioso cuscuz recheado com banana e doce de leite, coberto por um creme de chocolate e uma chuva de M&Ms!"

O que é mais aviltante? Chuva de M&Ms ou cuscuz paulista?

Hoje (4/4) estarei ao vivo, as partir das 18h, no Como e Que É, conversando com a Isabella Faria. O assunto será, justamente, os mitos e preconceitos e histórias da carochinha que inventam para a origem das comidas.

Cuscuz, de todos os tipos, estará na pauta.

Vejo vocês mais tarde.