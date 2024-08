São Paulo

Gongo é o nome do bicho, também conhecido como tapuru.

É a larva de um besouro que se desenvolve dentro do coco do babaçu, uma palmeira muito comum no Maranhão e no Piauí. Uma larva bem gordinha, por sinal.

Algumas pessoas comem o gongo. Dizem que ele tem gosto de coco.

Gongo, larva de besouro que pizzaria de Caxias (MA) usa como ingrediente de pizza - Instagram @pizzapaulistacaxias

A pizzaria Paulista, de Caxias, Maranhão, ultrapassou todos os limites e sabe disso.

Inventou uma pizza de gongo, que ostenta nas redes sociais como "a pizza mais famosa do Brasil" ou "a pizza mais exótica do Brasil".

A Paulista é daquelas pizzarias que faz o marketing dos sabores estranhos. Temos algumas dessas em São Paulo, mas no caso a reputação do meu estado é vilipendiada com violência gratuita.

Além da pizza de gongo, serve pizza de lambari, pizza de sarapatel e pizza de tripa de porco –algo que provei na vida uma vez e nunca mais quero chegar perto.

Pode dizer que insetos e suas larvas são a nova fronteira da alimentação, que são excelentes fontes de proteína. Já comi grilos e já comi formigas. Gostei? Não.

Larva de besouro não uma cobertura polêmica para pizza. Mesmo se tiver gosto de coco, quem quer coco em cima da pizza? Larva não é abacaxi. Não é estrogonofe.

É simplesmente errado.