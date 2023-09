Talvez eu esteja enxergando padrões onde eles não existem, ou talvez estejamos lidando com uma estranha conspiração paleontológica, que andou enviando mensagens subliminares ao cérebro dos principais ficcionistas brasileiros do século 20. Seja qual for a opção verdadeira, o fato é que acabo de tropeçar, pela segunda vez, em referências aos mamíferos gigantescos do Brasil da Era do Gelo numa obra literária de primeira grandeza. Refiro-me a "Incidente em Antares", último romance do gaúcho Erico Verissimo. Publicada originalmente em 1971, a obra começa da seguinte maneira peculiar:

"Afirmam os entendidos que os ossos fósseis recentemente encontrados numa escavação feita em terras do município de Antares, na fronteira do Brasil com a Argentina, pertenciam a um gliptodonte, animal antediluviano, que, segundo as reconstituições gráficas da paleontologia, era uma espécie de tatu gigante dotado duma carapaça inteiriça e fixa, mais ou menos do tamanho dum Volkswagen, afora o formidável rabo à feição de tacape riçado de espigões pontiagudos. Calcula-se que durante o Pleistoceno, isto é, há cerca de um milhão de anos, não só gliptodontes como também megatérios habitavam essa região diabásica da América do Sul, onde - só Deus sabe ao certo quando - veio a formar-se o rio hoje conhecido pelo nome de Uruguai. Ignora-se, todavia, em que época da era cenozoica surgiram naquela zona do Brasil meridional os primeiros espécimes do Homo sapiens. Tudo nos leva a crer, entretanto, que esse problema jamais tenha preocupado os antarenses."

Para quem nunca o viu mais gordo, eis aí um gliptodonte:

Gliptodonte (parente extinto dos tatus) - Wikimedia Commons

A coincidência paleontológica e as referências à Era do Gelo também me chamaram a atenção em "O Recado do Morro", do mineiro Guimarães Rosa, como contei neste post do ano passado. Estou bem no comecinho da leitura de "Incidente em Antares", mas ficarei atento a outros trechos significativos.

Agradeço aos leitores se puderem me indicar outras menções à pré-história na literatura brasileira. Alguém se lembra de mais alguma?