Fed mantém juros em 5,5%, e Powell diz que nova alta é 'improvável'

Washington

O banco central dos Estados Unidos, Fed, manteve as taxas de juros estáveis nesta quarta-feira (1º) e sinalizou que ainda está disposto a fazer reduções futuras, mas colocou um alerta sobre dados recentes de inflação, sugerindo uma possível estagnação no processo de equilíbrio da economia.

A decisão desta quarta, emitida ao final de uma reunião de dois dias, manteve os principais elementos de sua avaliação sobre a situação da economia, observando que a inflação diminuiu ao longo do último ano, e enquadrando a discussão sobre as taxas de juros dentro das condições sob as quais elas podem ser reduzidas.

"O (Comitê Federal de Mercado Aberto) não espera que seja apropriado reduzir a faixa de metas até que tenha ganho maior confiança de que a inflação está se movendo de forma sustentável em direção a 2%", repetiu o Fed em uma declaração aprovada por unanimidade, e que ainda indica que o próximo movimento nas taxas será para baixo.

Bandeira americana sobre fachada da sede do Federal Reserve em Washington, nos Estados Unidos - Kevin Lamarque/Reuters

Isso continua a deixar em dúvida o momento de uma redução nas taxas. Os membros do Fed enfatizaram sua preocupação de que os primeiros meses de 2024 fizeram pouco para construir a confiança que buscam em relação à inflação em queda.

Em coletiva de imprensa depois da decisão, o presidente do banco central, Jérome Powell, disse que é improvável que o próximo movimento a ser feito pelo Fed seja de alta nas taxas.

"Nos últimos meses, houve uma falta de progresso adicional em direção ao objetivo de inflação de 2% do Comitê", disse o Fed na declaração. Enquanto a declaração anterior em março sugeriu uma dinâmica melhorando, dizendo que os riscos para a economia "estão se movendo para um equilíbrio melhor", a nova declaração insinuou que o processo pode ter estagnado com sua avaliação de que os riscos "se moveram para um equilíbrio melhor ao longo do último ano".

O banco central dos EUA também anunciou que reduzirá o ritmo de redução de seu balanço a partir de 1º de junho, permitindo que apenas US$ 25 bilhões em títulos do Tesouro sejam liquidados mensalmente em comparação com os atuais US$ 60 bilhões. Os títulos lastreados em hipotecas continuarão a ser liquidados em até US$ 35 bilhões mensalmente.

O passo tem como objetivo garantir que o sistema financeiro não fique sem reservas, como aconteceu em 2019 durante a última rodada de "aperto quantitativo" do Fed.

Embora a medida possa flexibilizar as condições financeiras marginalmente em um momento em que o banco central dos EUA está tentando manter a pressão sobre a economia, os formuladores de políticas insistem que seu balanço e ferramentas de taxa de juros servem a fins diferentes.

A taxa de política de referência tem sido mantida na faixa atual de 5,25%-5,50% desde julho. Cortes nas taxas eram esperados já em março deste ano, mas foram adiados à medida que os dados de inflação mostraram que o progresso em direção à meta de 2% havia estagnado. O índice de preços de gastos com consumo pessoal, que é a medida de inflação preferida do Fed, aumentou 2,7% em março em relação ao ano anterior.

"A inflação permanece elevada", disse a declaração do Fed, repetindo uma frase que muitos analistas acham que provavelmente precisará ser removida como um precursor de uma redução inicial da taxa.

O presidente do Fed, Jerome Powell, realiza uma coletiva de imprensa às 15h30 para detalhar o resultado da reunião de política e responder a perguntas.

A declaração manteve sua avaliação geral do crescimento econômico, dizendo que a economia "continuou a se expandir a um ritmo sólido. Os ganhos de emprego permaneceram fortes e a taxa de desemprego permaneceu baixa."