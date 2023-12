Seja bem-vindo ao rol dos pterossauros sinobrasileiros, honorável -- e carnavalesco -- Meilifeilong youhao. A espécie, recém-descrita por pesquisadores do Brasil e da China em artigo na revista especializada Scientific Reports, ajuda a marcar os 20 anos da colaboração de paleontólogos dos dois países que estão entre os principais estudiosos desses répteis voadores.

"Lindo dragão voador da amizade" é o poético nome chinês dado ao bicho, que viveu por volta de 130 milhões de anos atrás, durante o período Cretáceo. É possível que membros de seu subgrupo dos pterossauros tenham vivido no Brasil (o nosso país, aliás, abrigava uma fauna espetacular desses vertebrados).

Reconstrução artística do pterossauro chinês "Meilifeilong youhao" - Maurilio Oliveira/Divulgação

O Meilifeilong youhao era desdentado e tinha asas que mediam mais de 2 m de comprimento de uma ponta à outra. "Ele apresenta uma crista craniana acima da enorme janela nasoantorbital (abertura no crânio que inclui as narinas externas) com uma extensão suave", diz Alexander Kellner, paleontólogo e diretor do Museu Nacional/UFRJ, que é um dos autores da nova pesquisa.

Do lado oriental, o trabalho foi liderado por Xiaolin Wang, da Academia Chinesa de Ciências.