A maioria dos indivíduos chega ao momento de aposentadoria com uma poupança muito aquém do necessário. Parte do problema reside no desconhecimento de qual seria o valor necessário. Mas, mesmo com alguma ideia do que seria necessário, a maioria acaba não o alcançando. O maior problema é o mesmo que nos afasta de atingir outros objetivos, por exemplo, melhorar a forma física, aprender outra língua ou tocar um instrumento musical.

Para alcançar o nível de poupança necessária para atingir sua independência financeira, investir deveria ser um hábito.

Assim como facilmente adquirimos maus hábitos. A implantação de bons hábitos, também, é fácil. Acreditamos que bons hábitos são difíceis, mas o problema é a forma como tentamos adquirir estes bons hábitos.

Usualmente, queremos iniciar o bom hábito já em um estágio avançado e o interpretamos como algo penoso.

Esta são duas das três atitudes que você deve remodelar para desenvolver o hábito de poupança.

Quantas vezes você já se pegou dizendo: eu tenho de perder peso ou eu tenho de poupar?

Ter de fazer algo significa que esta ação te causa sofrimento ou desgaste.

A primeira atitude é mudar a forma de enxergar a ação de investir. Encare como uma oportunidade para alcançar algo maior. Por exemplo, mude para: eu consigo poupar ou eu quero poupar.

Mas não basta afirmar que quer ou consegue, você precisa agir. E esta é a segunda atitude.

Muitos se perdem neste momento, pois ficam estagnados no ato de planejar, estudar, pensar e se preocupar.

Como alerta James Clear em seu livro Hábitos Atômicos, é preciso entender a diferença entre estar em movimento e agir:

"Quando você está em movimento, está planejando, criando estratégias e aprendendo. São todas coisas boas, mas não produzem um resultado. A ação, por outro lado, é o tipo de comportamento que produzirá um resultado."

E esta é a segunda atitude a se tomar, ou seja, comece a poupar, mesmo que ainda não tenha feito todo o planejamento.

Um hábito sé será construído com ação. Entretanto, é preciso começar de forma adequada para uma formação robusta do hábito.

Ninguém começa a fumar, fumando um maço de cigarro. Aqueles que adquiriram este mau hábito, na maioria das vezes, iniciaram com uma simples tragada no cigarro de um amigo em uma festa.

Todo hábito deve ser iniciado como uma pequena e fácil tarefa que possa ser repetida sistematicamente.

Iniciar um programa de poupança é similar ao de ganho de massa muscular na academia.

Você não chega no primeiro dia tentando levantar uma grande carga na academia. Se fizer isso, vai se machucar e logo vai interromper os treinos. O mesmo ocorre com os investimentos.

Você já deve ter ouvido muitos falarem que se deve poupar 10%, 20% ou 30% do salário. É verdade, mas não é com esta carga que se inicia.

A criação do hábito está relacionada a frequência e não a intensidade. Comece com um valor irrisório em relação à sua renda. Em pouco tempo, verá que pode elevar sem causar qualquer dano ao orçamento e com pouco esforço.

Portanto, diga para si mesmo que consegue e quer poupar, comece a investir com frequência determinada e inicie com pouco.

Se colocar estas três atitudes em prática, você vai desenvolver com facilidade o hábito de investir e este hábito vai transformar muito mais que apenas sua vida financeira.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

