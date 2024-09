Brasília

O governo federal e a Caixa Econômica Federal decidiram antecipar o pagamento do Bolsa Família de setembro para beneficiários que moram em 45 municípios de São Paulo. A medida foi tomada para minimizar os impactos dos incêndios florestais que afetam a região.

A população dessas cidades vai receber os valores referentes ao mês de setembro nesta terça-feira (17). A data é o primeiro dia do calendário de pagamentos. Geralmente, as transferências são feitas até o dia 30, conforme o final do NIS (Número de Identificação Social).

Confira aqui a lista dos municípios que terão pagamento antecipado.



Focos de incêndios chegaram a atingir 25 municípios de São Paulo nesta sexta-feira (13), segundo a Defesa Civil.

Neste sábado (14), o governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) disponibilizou 20 aeronaves para combater queimadas espalhadas pelo estado. O governo classificou a operação aérea como a maior da história no combates a incêndios em São Paulo.

As famílias atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul também têm o benefício antecipado, neste caso até dezembro deste ano.

O valor é disponibilizado pela Caixa, por meio do aplicativo Caixa Tem. Nele, é possível fazer a movimentação do dinheiro sem que seja necessário ir a uma agência –ou seja, o cidadão pode usá-lo para fazer compras online, pagar contas, fazer transferências por Pix, entre outras funções.

