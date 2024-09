São Paulo

Após repercussão do debate eleitoral à Prefeitura de São Paulo que culminou em agressão com uma cadeira de José Luiz Datena (PSDB) a Pablo Marçal (PRTB), candidatos de outras cidades têm usado o episódio como referência em suas campanhas na internet.

Capitão Wagner (União Brasil) publica nas redes sociais convite a debate com um banco, em referência a Datena e Pablo Marçal - Reprodução

Capitão Wagner (União Brasil) e José Sarto (PDT), candidatos em Fortaleza (CE), convidaram eleitores a assistir a um debate marcado para a noite de segunda-feira (16) na TV Otimista usando como referência a cadeirada que ocorreu no último encontro entre postulantes à Prefeitura paulistana.

Enquanto o atual prefeito e candidato à reeleição do PDT simulou em um vídeo a entrada em um ringue ao som temático de Rocky Balboa, Capitão Wagner usou os stories do Instagram para publicar uma imagem em que aparece em pé e se apoiando em um banco.

A campanha de Sarto informou ao #Hashtag que o "lamentável" episódio foi usado para chamar a atenção para o debate que acontece na noite de segunda-feira. "Esperamos que os embates ocorram no campo das ideias, sem conflito físico ou qualquer tipo de agressão, cumprindo o propósito democrático de discutir os temas mais importantes para a cidade", disse.

A assessoria de Capitão Wagner disse que o candidato está se preparando para o debate e deve se pronunciar apenas na terça-feira (17).

Na pesquisa do Datafolha sobre a eleição para a Prefeitura de Fortaleza, divulgada na última sexta-feira (13), o candidato do PL, André Fernandes, apareceu numericamente em primeiro lugar, com 25% das intenções de voto, empatado tecnicamente com Capitão Wagner (União Brasil), que tem 23%.

Evandro Leitão (PT) apareceu com 19% e o atual prefeito, José Sarto (PDT), registrou 18%, ficando numericamente em quarto.

A situação entre eles também é de empate técnico, já que a margem de erro máxima é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do do nível de confiança de 95%.