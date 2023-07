O momento é muito propício para quem já atingiu o estágio de aposentadoria e pretende viver de renda. Os ativos financeiros que proporcionam o que se costuma chamar de renda passiva ainda estão com taxas de retorno muito elevadas. Entretanto, o cenário está próximo de mudar. Portanto, quem se aproveitar agora será privilegiado.

O mercado já prevê uma queda de 2% na taxa Selic antes do fim do ano. Assim, em dezembro, devemos ver a taxa Selic cair para 11,75% de 13,75% ao ano. Com isso, encerra-se o ganho de mais de 1% ao mês que é possível obter hoje, aplicando no CDI.

No final de 2024, já se espera que a Selic esteja menor que 9% ao ano.

Na esteira destas quedas, também devem cair os retornos de todos os outros ativos.

Portanto, quem está se aposentando neste momento, tem uma oportunidade quase única. Travar os rendimentos de sua carteira com uma taxa média superior a 6,5% ao ano corrigido pelo IPCA e isento de IR.

Com a correção do IPCA, você garante que sua renda mensal manterá o poder de compra ao longo dos anos.

A carteira para garantir esta renda deve ser composta por pelo menos três elementos básicos:

1 – Uma reserva de liquidez;

2 – Uma carteira bem diversificada de títulos privados isentos de IR;

3 – Uma carteira acompanhada de fundos imobiliários.

Considere que a reserva de liquidez é aplicada em fundos de renda fixa referenciados ao IPCA que seguem o IMA-B5. Isso pode ser feito por meio de aplicação em ETFs ou fundos abertos. O retorno líquido de IR destes produtos é de cerca de IPCA+3,5% ao ano.

Como o retorno é bem mais baixo que o objetivo de 6,5% ao ano, o percentual alocado nesta parcela deve ser baixo. Por exemplo, de apenas 10% da carteira.

A carteira de renda fixa de títulos corporativos, classificados como A+ ou superior, referenciada ao IPCA e isenta de IR deve apresentar retorno médio superior a IPCA+6,5% ao ano.

Você deve atentar para que nenhuma emissão represente mais de 2% de sua carteira total. Com uma alocação de 60% do portfólio nesta parcela, você deve ter pelo menos 30 emissores. Assim, a alocação média por emissor estaria adequada.

A terceira parte poderia ser composta por uma carteira de fundos imobiliários. Acredito que mesmo uma carteira bem diversificada deve ter um acompanhamento. Portanto, sugiro que siga a carteira recomendada de uma equipe de análise. Desta forma, você pode evitar falhas na decisão sobre o investimento e terá uma indicação sobre o melhor momento para entrar e sair de cada ativo.

Uma carteira de fundos imobiliários é capaz de gerar um retorno de dividendos equivalente a IPCA+7,5% ao ano isento de IR.

Esta carteira pode ter um peso de 30% no seu portfólio total.

Perceba que esta é uma carteira para quem já está no momento de recebimento de renda e não para quem ainda está formando o patrimônio para chegar a viver de renda. Já expliquei no passado qual a diferença destas duas carteiras.

Se ponderar os retornos desta carteira, você vai chegar à renda de 6,5% ao ano isento de IR e corrigido pelo IPCA.

Para ter a renda equivalente a R$ 5 mil mensais líquidos de IR em seu bolso com esta carteira seria necessário um patrimônio de R$ 923 mil.

Perceba que nesta carteira, você só retira os juros de 6,5% ao ano. Portanto, o principal segue sendo corrigido pelo IPCA e seria deixado como herança.

Se desejar uma renda de R$ 10 mil, seria necessário o dobro do patrimônio, ou seja, R$ 1,85 milhões.

Reforço que mencionei apenas três classes de ativos, mas sua carteira pode ser ainda mais diversificada. No entanto, é importante reformular a composição em busca do retorno alvo. Citei estas três classes por serem as mais tradicionais para o objetivo de viver de renda.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

