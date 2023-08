Quando acompanhamos a evolução dos preços de ações no passado, verificamos que o axioma dos lucros funciona. Entretanto, ele está apresentando uma certa disfunção neste ano. Em 2023, enquanto os lucros estão caem, o preço das ações segue subindo pelo mundo.

No longo prazo, os preços tendem a seguir os lucros. Spencer Platt/Getty Images/AFP (Photo by SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) - Getty Images via AFP

No ano, a Bolsa americana, representada pelo S&P500 sobe 17,6% até esta quarta-feira. Essa é uma alta expressiva.

Desde 1999, ou seja, nos últimos 24 anos, em apenas 6 anos o S&P500 subiu mais que essa variação. Logo, uma alta como essa seria esperada em 1 a cada quatro anos.

Seria de se esperar uma alta dessa magnitude em um ambiente em que os lucros estivessem subindo forte, ou mesmo que houvesse uma expectativa para que isso ocorresse no próximo ano. Mas, ambos os casos não ocorrem neste momento.

No primeiro trimestre deste ano, segundo levantamento da Bloomberg, os lucros caíram na média -2% contra o mesmo trimestre do ano anterior. Eu sei, é uma queda pequena.

Entretanto, com o resultado já divulgado de 310 empresas das 498 empresas que formam o índice, os lucros caem -8,31% no segundo trimestre. Portanto, a queda dos lucros está se elevando.

Com os aumentos de taxas de juros e a inflação ainda elevada nos EUA, possivelmente, essa queda nos lucros ainda deve se estender.

No mundo, os números também não são diferentes.

Tabela com crescimento de receita e lucros no segundo trimestre de 2023 para cada setor do S&P500 (tabela de cima) e de amostra global (tabela abaixo). Fonte: Bloomberg - Michael Viriato

O índice global do MSCI se valoriza 14,4% em 2023. Entretanto, em uma amostra global da Bloomberg de 2692 empresas pelo mundo, os lucros caíram -9,9% no primeiro trimestre. Metade destas empresas já divulgou resultado no segundo trimestre e a queda no lucro piorou para -13,98%.

A tabela acima mostra o crescimento (queda) dos lucros para cada setor, no segundo trimestre, para o S&P 500 e para a amostra global da Bloomberg.

Com lucros mais baixos e investidores pagando um preço cada vez mais alto pelas ações, o múltiplo preço / Lucro (P/L) não para de subir.

Essa medida é acompanhada de perto pelos analistas para avaliar se o mercado está caro ou barato.

A média de longo prazo desta medida para o S&P500 é de 18,6.

Isso significa que para cada US$ 1 de o lucro por ação os investidores pagaram em média no passado US$ 18,6 no preço das ações.

Observando de outro ângulo, significa que levariam 18,6 anos para que você tivesse de volta o preço que pagou. Essa definição, usualmente, é conhecida como prazo de payback.

Evolução do Múltiplo Preço/ Lucro do índide americano S&P500 nos últimos 30 anos. (Fonte: Bloomberg) - Michael Viriato

No entanto, o múltiplo neste momento está ainda maior. Atualmente, o múltiplo P/L do S&P500 está em 21,2 como pode ser visto no gráfico acima. Parece uma medida esticada considerando que os lucros estão caindo e que as taxas de juros estão subindo.

Normalmente, esse múltiplo tende a subir quando as taxas de juros caem e vice-versa, pois o inverso dele é considerado uma forma de retorno e pode ser comparado às taxas de juros.

Quando se inverte o múltiplo P/L, encontra-se o Lucro/ preço (L/P), chamado de Earnings Yield -EY - (rendimento dos lucros em inglês). Com um P/L de 21,2, temos um EY de 4,7% ao ano.

Como a taxa de juros de curto prazo nos EUA está em 5,33%, investir em ações para ter um EY de 4,7% em Bolsa não parece uma grande vantagem. Lembrar que apenas parte do lucro é pago em dividendo.

Portanto, os investidores estão se distanciando da lógica normal dos preços das ações de seguirem os lucros e pagando caro por isso.

No futuro, saberemos se a verdade está na retomada da alta dos lucros ou na queda das ações. Comenta aqui qual sua visão sobre os preços das ações internacionais.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

