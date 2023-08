Se engana quem acredita que a decisão de um investimento começa pela compra. Grandes investidores iniciam a decisão pela venda. Isso mesmo. Essa é uma lição que os renomados investidores Warren Buffett e George Soros aprenderam e utilizam.

O bilionário George Soros fez aniversário ontem, completando 93 anos. - Divulgação

Para explicar como tomar esta decisão, cito o livro Investimentos: os Segredos de George Soros e Warren Buffett, de Mark Tier, que explica seis estratégias que estes dois investidores aplicam. Este é um livro interessante, fácil de ler e que recomendo.

De fato, o livro aborda seis estratégias, mas algumas delas são muito similares então agrupei. Antes de apresentar as estratégias, vamos entender a relevância destas estratégias.

Saber vender é mais importante que saber comprar, pois somente no futuro sabemos se uma compra foi ou não bem realizada. Se não soubermos quando evitar perdas ou quando realizar lucros perderemos oportunidades de ou salvar ganhos ou de salvar o patrimônio.

Comprar é fácil, a arte nos investimentos está em saber o preço de venda, pois ele que explica se a compra foi acertada.

Nem todas as estratégias são seguidas por ambos os gestores de fortuna. Soros tem um perfil mais técnico. Portanto, se utiliza de modelos mais característicos deste perfil e que não são necessariamente observados por Buffett.

Não importa o modelo ou estratégia que cada um utiliza, a regra de ouro é seguir seu modelo.

Vamos às quatro estratégias:



Venda quando o critério do modelo deixar de ser atendido.

Esse critério pode ser micro ou macroeconômico. Um critério microeconômico está associado a aspectos financeiros da empresa e de seu setor. Já alterações de critérios macroeconômicos estão relacionados a mudanças na economia, por exemplo, taxa de juros, inflação, câmbio e crescimento econômico.

Esta estratégia é seguida por ambos os gestores. O autor cita o ano de 2000, quando Buffett vendeu todas suas ações de Disney. Buffett justificou a venda pela mudança nas características competitivas da empresa.

Algo parecido ocorreu em 2020 quando Buffett vendeu todas suas ações de empresas de aviação. Essa era uma posição relevante do portfólio e que tinha sofrido uma forte desvalorização após a pandemia. Buffett vendeu mesmo com prejuízo, pois não acreditava mais na perspectiva do setor.

A lição a se extrair é que você precisa ter um cenário econômico e financeiro para a empresa. Caso algo mude deste cenário, você deve avaliar se o investimento ainda faz sentido.

Venda quando ocorre um evento esperado pelo modelo, quando há um aviso do modelo ou quando o objetivo de preço é alcançado.

A maioria dos investidores individuais compra ações ou ativos pelo retorno passado e não formulam uma expectativa sobre qual o valor justo para o investimento. Desta forma, quando o investidor investe o ativo, muitas vezes, já está caro e não há mais ganho a capturar. Ou o investidor mantém o ativo além de seu valor justo e perde a oportunidade de ter um ganho maior.

Também, os investidores por não terem um modelo formulado, não entendem o efeito de eventos sobre o ativo e como isso pode comprometer o resultado do investimento.

Venda quando regras de controle de risco forem disparadas.

Vou fazer uma analogia para explicar. Considere uma empresa que possui máquinas funcionando e ocorre uma tempestade que provoca curtos-circuitos. O gestor da empresa vê algumas máquinas pifando por causa do problema elétrico. Qual seria a decisão recomendada para este gestor: deixar todas as máquinas funcionando e torcer para que outras não queimem, ou desligar as máquinas, tentar identificar o problema e, assim, prevenir que mais máquinas queimem?

Seu capital é como um conjunto de máquinas de dinheiro funcionando. Cada vez que você sofre uma desvalorização do capital, é uma máquina pifando. Assim, é fundamental ter controles de risco e respeitar estes controles para que seu capital operacional continue proporcionando fortuna.

Venda ao perceber que cometeu um erro.

Essa é uma das mais difíceis. Assumir um erro não é algo natural e fere nosso ego. Entretanto, reconhecer erros é fundamental para o sucesso nos investimentos. Costumo dizer aos meus alunos que: a única coisa certa nos investimentos é que em algum momento você estará errado. Tem mais sucesso nos investimentos quem descobre mais rápido os erros e os corrige.

Perceba que uma estratégia de investimento para ser bem-sucedida de forma sistemática deve se basear em se ter um modelo que explique o investimento desde a decisão de compra até o momento de venda, passando pelos problemas que podem ocorrer caso este modelo ou o cenário esperado se alterem ou se perceba que estavam errados na concepção original.

Todo mundo e possivelmente você, também, pode ter feito um investimento bem-sucedido e que não precisou de qualquer planejamento. Entretanto, repetir este feito mais vezes só é possível se você tiver modelos que justifiquem os investimentos.



Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

Fale direto comigo no e-mail.

