Até o final do dia de hoje, o Ibovespa registrou uma desvalorização no mês de agosto de 3,6%. Essa foi a segunda maior queda mensal nos preços de ações em 2023. Entretanto, a história mostra que o mês de setembro pode ser ainda pior.

Existem algumas sazonalidades que ocorrem no mercado financeiro que não se consegue explicar.

Estes efeitos são conhecidos pelo nome de anomalias do mercado. Esse nome foi dado, pois estas observações são difíceis de serem conciliadas com a hipótese do mercado eficiente e, mesmo sem uma explicação clara, tendem a se repetir.

O estudo das anomalias e da hipótese do mercado eficiente teve como um de seus pioneiros o prêmio Nobel em Economia Eugene Fama.

Uma das mais comentadas é o Efeito Halloween, onde o retorno do mercado acionário no semestre entre maio e outubro tende a ser pior que o retorno entre novembro e abril. Também o efeito Momento e reversão estudados por De Bondt e o prêmio Nobel Thaler.

A anomalia que estamos próximos de vivenciar é a do retorno no mês setembro. Nos EUA, esse é o único mês do ano em que os retornos médios da Nasdaq, desde 1971, são negativos. Também, para o S&P500, a média dos retornos do mês de setembro desde 1945 é a mais negativa dentre todos os outros.

No Brasil, a estatística não é tão ruim para o mês de setembro, mas não deixa de ser negativa. O mês de setembro é um dos três meses que apresentam a pior média de retorno desde 2000.

Meses Retorno médio do Ibovespa desde 2000 Dezembro 2,0% Novembro 1,9% Outubro 2,3% Setembro -0,2% Agosto 0,6% Julho 2,3% Junho -1,0% Maio -1,1% Abril 2,1% Março 0,4% Fevereiro 0,4% Janeiro 2,1%

A tabela acima apresenta o retorno médio do Ibovespa em cada mês do ano desde 2000. Veja que os meses de maio, junho e setembro foram os que apresentaram a pior média de rentabilidade. Estes três meses estão no semestre de pior desempenho indicado pelo efeito Halloween comentado acima.

Não existe uma explicação simples para o efeito setembro. Alguns atribuem ao rebalanceamento de investidores institucionais com o fim do terceiro trimestre, realizando lucros que obtiveram no ano.

Ressalto que não são todos os anos em que o mês de setembro é negativo ou o pior mês. Por exemplo, em 2007, setembro foi o mês com melhor retorno no ano.

O mais importante aqui é entender que existe uma sazonalidade negativa e, eventualmente, se aproveitar dela.

Portanto, se realmente o mês de setembro for ruim, cuidado para não ficar procurando explicações e se desesperar. A explicação pode ser simplesmente o efeito sazonal. Pode ser uma oportunidade para elevar a exposição em Bolsa para aqueles investidores com perfil adequado ao risco.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

