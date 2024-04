São Paulo

Após quase dez anos de funcionamento e uma clientela fiel, a cafeteria The Little Coffee Shop, situada em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, encerra as atividades de vez na próxima sexta-feira (3).

A empresa anunciou o fechamento nas suas redes sociais no domingo (28). Ao Café na Prensa, a proprietária Flavia Pogliani explicou que o imóvel –que pertence a sua família– deve ser vendido.

Ela diz que a venda não é imediata e que ela ainda teria mais tempo para fazer uma eventual mudança, mas decidiu não esperar.

A The Little Coffee Shop nasceu com menos de 2 metros quadrados –a autoproclamada "menor cafeteria do mundo especializada em café especial", como publicou a Folha de S.Paulo na época. Era setembro de 2014, e a atual moda de cafeterias de "portinha" ainda nem sonhava em existir.

Desde então, a cafeteria cresceu (para cerca de 50m) e conquistou uma clientela fiel, que passava pelo estabelecimento em busca dos espressos sempre muito bem extraídos.

Pogliani agora vai se dedicar aos cursos, consultorias e mentorias –atividades que já ocupam boa parte do seu tempo.

Ela diz que deve também dar corpo a um projeto de fazer a ponte entre agricultores que cultivam café especial e pequenas torrefações, para que esses estabelecimentos possam adquirir grãos de diferentes origens e produtores.

A barista já cogitava fechar a cafeteria desde o fim do ano passado, uma vez que a operação do estabelecimento estava atrapalhando suas demais atividades. Na ocasião, decidiu, porém, que manteria a The Little Coffee Shop viva.

Em fevereiro, contudo, recebeu a informação sobre a venda do imóvel. Era o que faltava para de fato decidir pôr fim à operação.

Por ficar situado em um local com grande fluxo de pessoas, é muito frequentada por trabalhadores e moradores da região, que criaram o hábito diário de tomar um espresso após o almoço.

Nesta segunda (29), primeiro dia após o anúncio do fechamento, Pogliani diz que recebeu muitos clientes tristes com a notícia.

Quem quiser se despedir da The Little Coffee Shop deve correr. Como não abrirá no feriado de 1º de Maio, a cafeteria ficará aberta nesta terça (30), quinta (2) e sexta (3), das 12h às 17h29.

