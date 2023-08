Há exatos quatro anos, na sexta-feira, dia 16/08/2019, o Ibovespa encerrou o pregão negociado a 99.806 pontos. Considerando o encerramento de hoje a 114.982 pontos, o rendimento do principal índice de ações do país foi equivalente a 3,6% ao ano neste período de 4 anos. No mesmo período, aplicações que rendem o CDI se valorizaram o equivalente a 7,42% ao ano. Com esse desempenho, surge a questão: vale a pena correr risco de Bolsa no Brasil?

A avaliação da média passada de retorno esconde os melhores momentos para se aplicar em ações. Michael M. Santiago/Getty Images/AFP (Photo by Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) - Getty Images via AFP

Se você avaliar o passado brasileiro, não só nos últimos 4 anos, a resposta é não valeu.

Nos últimos 20 anos, o Ibovespa rendeu o equivalente a 10,6% ao ano. Enquanto o CDI se valorizou 10,8% ao ano nas últimas duas décadas.

Essa avaliação fria desmotiva qualquer apetite para o mercado acionário brasileiro. Entretanto, é preciso considerar três pontos nesta avaliação.

Primeiro, o Ibovespa é uma média. Quando avaliamos médias, sempre vai haver investidores que foram muito piores e outros que tiveram melhor desempenho. Portanto, o fato de o Ibovespa ter apresentado pior desempenho, não quer dizer que todos foram mal.

Segundo ponto a se considerar é que esta é uma avaliação do passado. É preciso tomar cuidado ao se tomar decisão sobre o futuro com base unicamente no passado.

Mais da metade das empresas quebram nos primeiros anos de vida. No entanto, isso não significa empreendedores não iniciem novos negócios todos os dias.

O fato de a estatística passada ser desfavorável sinaliza um risco que é preciso levar em consideração.

Essa questão do risco é muito importante de se entender.

Muitas pessoas se enganam e trocam a ordem da seguinte sentença. Você provavelmente já ouviu a frase: mais risco significa maior retorno. Esta sentença está errada nesta ordem.

Se mais risco significasse maior retorno, não haveria risco.

O correto é: maior retorno significa maior risco. O risco nem sempre se materializa, mas não significa que você não correu se você ganhou mais.

Pode parecer bobagem, mas é importante a compreensão de que sempre que se procura ganhar mais, você está aceitando alguma probabilidade de perder. E ela pode se materializar.

O investimento em Bolsa vem como uma forma de se buscar maior retorno. No entanto, o risco adicionado por isso, é relevante como vimos no resultado passado. Logo, precisa ser feito com cautela.

O último ponto a se considerar é a questão do momento e intensidade. Nas últimas duas décadas, houve momentos de alta e de baixa de juros.

Nos momentos de ciclo de queda de taxas de juros, o mercado de ações apresentou melhor desempenho.

Atualmente, iniciamos um ciclo de queda de taxas de juros, da Selic. Não significa que a Bolsa só suba por todo o período, mas a tendência de médio prazo é favorável.

Portanto, melhor que avaliar a média do resultado passado é separar estes intervalos em que o cenário tem maior probabilidade de ser positivo. Ou seja, aqueles em que o risco de perda tende a ser menor.

Não estou afirmando que estamos no melhor momento de se investir em Bolsa. Até porque este momento só é conhecido posteriormente. Mas, que não é adequado olhar para a média passada e traçar um desempenho para o futuro.

Talvez não estejamos no melhor momento, pois ainda existe muita incerteza no exterior. Mas, possivelmente, no próximo ano, quando as taxas de juros nos EUA começarem a cair, o cenário pode estar mais alinhado para resultar em uma Bolsa mais promissora.

Quem busca maior retorno, vai ter de correr algum risco de perda neste caso.

Portanto, você pode aproveitar as quedas do momento, para ir muito lentamente elevando sua participação em Bolsa. Mas, também não esqueça de que ainda há muita oportunidade na renda fixa, que possui menor risco.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

Fale direto comigo no e-mail.

Siga e curta o De Grão em Grão nas redes sociais. Acompanhe as lições de investimentos no Instagram.