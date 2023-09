Você provavelmente já viu em mídias sociais divulgações como: descubra as 10 ações que mais pagaram dividendos no último ano. É tentador saber quem foram estas e dá aquela dor de cotovelo por não ter comprado antes. Então, muitos pensam: calma, posso comprar agora e me aproveitar. Entretanto, será que esta estratégia funciona?

Esta estratégia na seleção de ações pagadoras de dividendos pode levar a frustração nos investimentos. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo ORG XMIT: FW1 - REUTERS

Não é novidade para ninguém que retorno passado não é garantia de rentabilidade futura.

Entretanto, é comum acreditarmos que se uma empresa foi uma boa pagadora de dividendos no passado, ela deve continuar com o mesmo comportamento no futuro.

Isto não é necessariamente verdade.

Para quebrar esse mito fiz duas simulações com 62 empresas do Ibovespa que existiam nos últimos 10 anos.

Antes de apresentar as simulações, vou explicar um conceito sobre rentabilidade de ações para nivelar o conhecimento.

O retorno total de uma ação é composto por duas partes: o ganho de capital e o ganho de dividendo. O ganho de capital é proveniente da valorização das ações. Já o ganho ou rentabilidade por dividendos é o retorno que se obtém pelo pagamento de proventos.

Vamos abordar aqui apenas a rentabilidade pelos proventos como dividendos, Juros sobre o Capital Próprio (JCP) e outros.

Nas duas simulações, queremos entender se as ações que tiveram o melhor rendimento por dividendos nos últimos 5 e 3 anos se mantiveram entre as primeiras nos 5 e 3 anos seguintes

Para isso, na primeira simulação, levantei quais foram as 10 ações que apresentaram o maior retorno por dividendos nos últimos cinco anos terminados em agosto de 2018. Em seguida, observei em que posição estas ações até o presente momento, ou seja, cinco anos depois.

Melhores pagadoras 5 anos antes 2018 Posição nos 5 anos seguintes a 2018 Taesa 4 Cemig 12 Vivo 8 Eletrobras 21 Banco do Brasil 11 Eletrobras 39 Engie Brasil 17 Bradespar 1 Itausa 18 Equatorial 46

As 10 ações que tiveram o melhor retorno por dividendos nesta primeira simulação e sua posição cinco anos depois são mostradas na tabela acima. Lembre-se que são apenas 62 empresas na amostra.

Observe na tabela que apenas três ações, Taesa, Vivo e Bradespar, entre as dez maiores pagadoras continuaram figurando entre as dez maiores pagadoras cinco anos depois.

Na segunda simulação, fiz o mesmo teste, mas com as 10 ações que exibiram o melhor retorno por dividendos nos 3 anos anteriores a agosto de 2020. Em seguida, avaliei qual a posição destas ações nos três anos seguintes que se encerram agora.

Melhores pagadoras 3 anos antes de 2020 Posição nos 3 anos seguintes a 2020 Taesa 7 Vivo 16 Itausa 28 Cemig 12 Engie Brasil 17 Santander BR 18 Eztec 44 ItauUnibanco 34 Banco do Brasil 13 Bradespar 1

Na tabela acima, apresento as 10 ações que exibiram a melhor rentabilidade de dividendos até 2020 e sua posição nos três anos seguintes a 2020.

Neste caso, apenas duas ações voltaram a figurar entre as 10 maiores pagadoras no período seguinte, a Bradespar e Taesa.

Lembre-se a economia é dinâmica e os resultados e distribuição de dividendos das empesas se alteram com fatores como competição, mudanças tecnológicas, necessidade de investimentos e outros.

As empresas que apresentaram o melhor desempenho e conseguiram distribuir mais resultados no passado, não necessariamente, serão aquelas que repetirão o mesmo feito no futuro. Portanto, cuidado ao usar esta estratégia para selecionar seus investimentos.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

Fale direto comigo no e-mail.

Siga e curta o De Grão em Grão nas redes sociais. Acompanhe as lições de investimentos no Instagram.