Até a última sexta-feira, a média dos títulos públicos federais referenciados ao IPCA com vencimento menor que cinco anos, identificada pelo índice IMAB5, se valorizava 8,9% em 2023. Já investimentos que rendem 100% do CDI se ganhavam 9%, no ano. O movimento mais favorável do IMAB5 em relação ao CDI se inverteu em meados de março. Discuto se mudou a tendência e o que fazer.

Até meados de março o IMAB5 se valorizava o equivalente a 149% do CDI no ano. Entretanto, o rendimento relativo até a última sexta-feira cedeu para 98,21% do CDI. A perda relativa ao CDI ocorreu desde a semana passada.

O gráfico abaixo mostra a evolução de um investimento de R$ 10 mil desde o final de 2022 no CDI e no IMAB5

Mesmo os títulos de curto prazo do Tesouro referenciados ao IPCA sofrem com a volatilidade do mercado. Para a infelicidade do investidor que não gosta de ver oscilação na carteira.

Portanto, este movimento menos favorável nos últimos seis meses não pode ser encarado como uma tendência. Ele é apenas fruto de oscilação das taxas de juros pelas incertezas internacionais e locais.

O investidor que aplica em títulos referenciados ao IPCA de curto prazo, ou seja, até cinco anos de vencimento, deve ter o horizonte de acompanhamento do período, ou seja, de cinco anos.

Acompanhar mensalmente o retorno relativo, pode levar a constantes frustrações em relação ao resultado do CDI.

Nos últimos 20 anos, se avaliamos o IMAB5 em relação ao CDI, em janelas de 5 anos, o pior resultado relativo do IMAB5 foi de um retorno de 97,65% do DI.

Um resultado pior que 100% do CDI só ocorreu em um curto período e para os investidores que aplicaram nos meses de outubro e novembro de 2003.

Desconsiderando estes dois meses, o investidor que começou a aplicar em qualquer das outras semanas dos últimos 20 anos sempre ganhou do CDI em períodos de cinco anos.

O melhor resultado relativo do IMAB5, em janelas de 5 anos, foi de 173% do CDI.

Os melhores momentos para aplicar nestes títulos ocorreram justamente no início dos ciclos de queda de taxas de juros, como o que ocorre agora. Esse retorno é ainda maior, se a aplicação for realizada em títulos privados como CDBs ou debêntures, CRIs e CRAs.

Portanto, tenha paciência, suporte a volatilidade dos retornos e você será recompensado investindo nos títulos referenciados ao IPCA de curto prazo.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

