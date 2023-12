O desejo de ter algo que paga um fluxo periódico sem que teoricamente você não precise fazer nada atrai a atenção de muitos investidores. Com a popularização das mídias sociais, falácias são facilmente criadas e propagadas por aqueles em busca desse desejo de renda passiva. Comento abaixo a maior destas falácias.

Ressalto que não sou contra ações pagadoras de dividendos. Se corretamente usadas, elas são um bom veículo de formação de poupança e de recebimento de renda.

Entretanto, é importante que o investidor inicial entenda os riscos e compreenda em que está investindo. Para isso, é preciso ter algum conhecimento técnico, ou acaba caindo nas falácias que são propagadas.

Um erro comum que vejo com frequência é acreditar que pelo fato de você reinvestir os dividendos você acaba acumulando mais patrimônio em uma ação que paga dividendos do que em outra que não paga.

Isso é uma tremenda bobagem e compartilho aqui uma planilha que comprova a falha deste raciocínio. A figura abaixo ilustra a simulação na planilha.

O que importa no investimento em uma ação é o retorno total. O retorno total é composto do ganho de capital e do ganho de dividendos.

No exemplo da planilha e da figura, você pode ver duas ações. Uma ação marcada em verde que paga dividendos de 7% ao ano e a outra em azul que não paga dividendos.

Considerei que as duas possuem o mesmo retorno total e iniciam com o mesmo preço. Assumi que você investe inicialmente o mesmo valor de R$ 10 mil em ambas e que o dividendo recebido pela ação em verde é reinvestido na própria ação.

Como você vai comprando mais ações ao receber os dividendos, no fim do período, você tem uma quantidade de ações maior da ação em verde.

Entretanto, isso não significa que o patrimônio final é maior para a que paga dividendo. Como o retorno total é o mesmo, o patrimônio final é o mesmo.

Ressalto, o patrimônio final no investimento em uma ação que paga dividendo e em uma que não paga é o mesmo se ambas possuem o mesmo retorno total.

Um fato que muitos desconhecem é que o dividendo sai do preço da ação. Assim, o preço da ação que paga dividendos será necessariamente menor do que a que não paga dividendos.

Assim, no investimento na ação que paga dividendos, você encerra com mais ações, mas o preço da ação é menor de forma que o produto preço vezes quantidade resulta no mesmo valor do outro investimento que não paga dividendos.

Na ação que não paga dividendos, você encerra com a mesma quantidade inicial de ações, mas o preço da ação é maior do que no exemplo da ação pagadora de dividendos.

Portanto, não se iluda em buscar ações pagadoras de dividendos se você ainda está no processo de formação de portfólio. Nesse período, o que é mais importante é o retorno total e não se a ação paga dividendos. Sua preocupação com recebimento de dividendos deve se reservar para o instante que vai retirar estes dividendos periodicamente para renda.

