A curiosidade sempre foi o motor da minha carreira. Estou constantemente de olho nas ações de gestores, influenciadores e professores, pois sempre há novas lições a serem aprendidas. Essa vigilância constante me faz um alvo frequente de anúncios de estratégias de investimentos, muitas das quais me deixam espantado.

Descubra o caminho realista para dobrar seu investimento de forma simples e certa - Michael M. Santiago/Getty Images via AFP

Um anúncio, em particular, chega com insistência à minha caixa de entrada. Prometendo dobrar o capital em 30 dias, ele rotula sua abordagem como "ganhos explosivos". Diante de tantos alertas sobre esquemas e golpes, fico surpreso com a audácia de tal promessa. A verdade é que, apesar do óbvio risco, muitas pessoas ainda são atraídas por essas promessas mirabolantes.

Naturalmente, onde há demanda, sempre surgirá alguém para atender, mesmo que as chances de sucesso sejam mínimas. Claro, há casos isolados de sucesso, mas frequentemente são resultados de riscos enormes. Talvez daí venha o termo "ganhos explosivos", pois mais provável é a chance de ver seu capital se desintegrar.

Deixando de lado essas estratégias fantasiosas, a questão de como dobrar seus investimentos é, de fato, válida e me chega frequentemente por e-mail. Para isso, existe uma abordagem estruturada e sensata.

O tempo necessário para dobrar seu capital depende da taxa de crescimento dele. Usando 'Tx' para representar a taxa de crescimento anual e 'n' para o número de anos, temos a fórmula n = 72 / Tx. Por exemplo, com uma Tx de 18%, seu capital dobra a cada 4 anos, já que 72 dividido por 18 é igual a 4. Essa é uma aproximação útil para o planejamento a médio prazo.

Você pode questionar: "Michael, como você pode assumir uma taxa de 18% ao ano?" De fato, não se pode contar apenas com investimentos de renda fixa para alcançar tal taxa. A taxa Selic hoje é de apenas 11,75% ao ano. Além disso, depender da volatilidade do mercado de ações não é uma estratégia confiável para planejamento a curto prazo, ou seja, de menos de 5 anos.

Importante notar que quando falo em Tx, me refiro à taxa de crescimento do portfólio, que não se limita apenas aos juros. Ela inclui sua taxa de poupança que representa os aportes ou aplicações regulares em relação ao tamanho do patrimônio. Ela é fundamental para quem busca dobrar o patrimônio.

Por exemplo, investindo em CDBs a IPCA+6% ao ano, é possível vislumbrar um retorno de próximo de 10% ao ano. Os 8% restantes deveriam vir de aportes mensais. Isso representaria uma taxa de poupança mensal de 0,67% ao mês. Essa taxa se soma ao rendimento para compor a Tx.

Vamos ao caso de Adenilton, que tem R$ 50 mil e deseja dobrar esse valor. Não conheço seu perfil de investidor. Portanto, vamos assumir que Adenilton é conservador.

Ele poderia seguir o exemplo acima, aplicando no CDB mencionado e realizando um aporte mensal de 0,67% do patrimônio. No primeiro mês, isso equivale a R$ 335 (0,67% de 50 mil). Com essa estratégia, em 4 anos, Adenilton atingiria os R$ 100 mil, correndo um risco baixo.

Essa estratégia, que combina investimentos inteligentes com contribuições consistentes.

Entretanto, ela se torna mais difícil à medida que o patrimônio cresce, pois o investidor pode não conseguir elevar a taxa de poupança mensal junto com o crescimento do portfólio. Esse é seu desafio.

Para quem está começando, pensar na taxa de crescimento do portfólio em vez da taxa de retorno dos ativos representa uma forma de você fugir das apelativas armadilhas.

Se você está começando a investir, sua taxa de poupança é elevada, logo sua Tx, mesmo com perfil conservador, pode ser muito elevada.

Em resumo, embora as estratégias de investimento possam variar amplamente em termos de risco e realismo, a chave para o crescimento sustentável do patrimônio está em abordagens equilibradas, que combinem investimentos bem alinhados ao seu perfil com aportes regulares. Evitando as promessas de ganhos rápidos e inseguros, é possível trilhar um caminho muito mais seguro e confiável rumo à independência financeira.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

Fale direto comigo no e-mail.

Siga e curta o De Grão em Grão nas redes sociais. Acompanhe as lições de investimentos no Instagram.