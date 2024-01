Parece incoerente, mas de um ponto de vista geral os investidores entendem mais sobre o que esperar com o mercado de ações do que na renda fixa. Quando se fala em ações, todos sabemos que o rendimento é incerto e há ganhos por dividendo e por variação da ação. Na renda fixa, a maioria das pessoas confunde e acha que é tudo igual.

A maioria imagina na renda fixa um rendimento sempre positivo e, no mínimo igual ao CDI. Muitos, ingenuamente até acreditam que a poupança bate o CDI.

Concordo que o nome confunde. Afinal, se é renda fixa como ela pode dar negativa ou oscilar?

Sim. Há várias formas de se investir em renda fixa. Entretanto, o básico que você precisa saber para entender como elevar o potencial de retorno são três elementos. Lógico que existem mais fatores, mas vamos começar pelo mais simples.

Ressalto o termo "potencial" quando falei de retorno maior acima. Falo "potencial", pois, quando se eleva o risco, você pode potencialmente ganhar mais, mas existe um risco de não ocorrer o cenário esperado.

Depois da ressalva, vamos aos três elementos básicos para elevar o retorno potencial: emissor, prazo e indexador.

Existem dois tipos de emissores: público e privado.

Quando um título possui um emissor público federal, como os títulos do Tesouro Nacional, o risco de crédito é praticamente zero. Isso ocorre, pois o Governo é a entidade que controla a emissão de moeda. Então ele, em última instância, sempre pode emitir mais moeda e pagar a dívida na moeda nacional.

Já o emissor privado, não possui esse benefício. Portanto, para pagar a dívida ele tem de gerar dinheiro por meio de sua atividade fim. Dessa forma, há um risco de crédito e por isso há um prêmio de retorno nos títulos privados sobre os públicos.

Logo, uma forma de elevar o retorno da renda fixa é usar títulos privados emitidos por banco e com garantia do FGC ou emitidos por empresas e sem essa garantia. Óbvio que quanto maior o risco, maior tende a ser o retorno. No entanto, esse é um risco que merece cautela.

Para o pequeno investidor, dê preferência a títulos dentro da garantia do FGC, como CDBs, ou diversifique, pulverize e aplique em títulos isentos de empresas privadas de boa classificação por agências de rating, como debentures, CRAs e CRIs.

O outro fator é o prazo. Para o mesmo emissor e para o mesmo indexador, usualmente, há um prêmio de retorno em aplicações de vencimento mais longo.

Quando elevamos o prazo de aplicação tendemos a capturar este prêmio. A questão do prazo deve considerar a perspectiva de variação das taxas de juros. Espera-se que as taxas de juros caiam. Portanto, nesse momento, o prêmio do prazo favorece o investidor que aplica em títulos com vencimento mais longo.

Por fim, o indexador dos títulos de renda fixa é o terceiro fator para elevar o potencial de retorno. Existem três indexadores básicos: pós-fixado ou referenciado ao CDI ou Selic, prefixado e referenciado ao IPCA.

Vou falar destes três indexadores amanhã para que o texto não fique longo.

Até este momento, vimos que o investidor pode elevar o retorno aplicando em títulos de emissores privados e elevando o prazo de aplicação.

Amanhã, volto a falar como o investidor pode elevar o rendimento de sua renda fixa por meio dos indexadores.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

Fale direto comigo no e-mail.

Siga e curta o De Grão em Grão nas redes sociais. Acompanhe as lições de investimentos no Instagram.