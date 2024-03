O início de 2024 decepcionou investidores de títulos do Tesouro Direto que se empolgaram com o bom desempenho dos títulos referenciados ao IPCA nos últimos dois meses de 2023. No acumulado dos meses de novembro a dezembro de 2023, o título Tesouro IPCA+ 2035, preferido pelos investidores, se valorizou 6,81%. Entretanto, em 2024, o mesmo título já se desvaloriza 1,25%. A recente queda faz investidores refletirem se o momento é para esperar ou para sair antes que piore.

Muitos que investem em títulos referenciados ao IPCA, esperam que todos os meses sua aplicação se valorize do IPCA, acrescido de uma taxa de juros. Não é o que está ocorrendo neste início de ano.

Excluindo os títulos dos programas Educa+ e Renda+, existem apenas 6 títulos referenciados ao IPCA disponíveis a venda na plataforma do Tesouro Direto.

Dentre estes títulos, apenas um, o Tesouro IPCA 2029 apresenta retorno positivo em 2024.

Entretanto, o retorno acumulado nos primeiros dois meses do anos para este único título que sobe é de apenas 0,34%. Portanto, menor que o IPCA apenas de janeiro que foi de 0,42%.

A marcação a mercado é uma máquina de moer as convicções de investidores de renda fixa. A maioria dos brasileiros é acostumada com a renda fixa referenciada ao CDI por meio de CDBs que têm seus preços corrigidos pela taxa de aquisição.

Quando de frente das oscilações da renda fixa marcada a mercado, muitos não suportam a ansiedade de ver os preços caírem ou de um mal desempenho por mais de um mês, como o que ocorre agora.

O efeito negativo nos títulos é consequência da alta de juros nos títulos do tesouro americano. Algo similar ocorreu também entre julho e outubro do ano passado, mas com maior intensidade.

A recomendação é simples: paciência. Assim como no ano passado, este movimento negativo tende a se reverter.

Outra recomendação importante na aplicação em títulos de renda fixa é a de restringir o vencimento dos títulos ao seu horizonte de investimento.

Ou seja, se você pode precisar dos recursos em 1 ano, não deveria investir em títulos com prazo superior, pois corre o risco de vender com resultado desfavorável.

Também, ao restringir o vencimento ao horizonte de aplicação, fica mais fácil ter paciência, pois se tem a certeza de que se segurar o título até o vencimento terá necessariamente a rentabilidade contratada.

Aqueles que não suportam oscilação de preços devem priorizar os investimentos em títulos que possuam marcação na taxa de aquisição como, por exemplo, CDBs. Estes títulos, além de terem garantia do FGC até R$250 mil por emissor e CPF, ainda possuem a vantagem de apresentar um prêmio de retorno que, em muitas vezes, supera em 1% as taxas de juros reais dos títulos públicos.

A taxa Selic está em trajetória de queda e deve encerrar 2024 no patamar de 9% ao ano ou inferior. Seguindo este movimento, estes títulos que hoje sofrem, já devem ter revertido o desempenho negativo. Assim, a paciência vai recompensar aqueles que conseguirem controlar a ansiedade em ver a parcela de renda fixa se desvalorizando temporariamente.

