Nesta última semana, estive em uma imersão em Nova Iorque (NY) com gestores de recursos internacionais com o objetivo de me atualizar sobre suas estratégias e visões de mercado. Fiquei um dia a mais para aproveitar a viagem e, por este motivo, tive de mudar de hotel. Quem me conhece, sabe que procurei um hotel mais barato e abdiquei da proximidade de onde todos costumam ficar. Ao comentar com um dos colegas ele mencionou: ao ficar em um lugar diferente, você vai ter uma visão que a maioria não tem. Foi isso que ocorreu na viagem e é sobre isso que abordo a seguir.

Não estou aqui para falar sobre o que vi de diferente no último dia, mas sim, sobre a visão que trago do encontro com gestores.

Sim, o cenário mudou. Quando este muda, é preciso ser flexível e entender o que estava errado para se aproveitar da mudança.

Até outubro do ano passado, ou seja, há menos de seis meses, acreditava-se que a economia americana ainda pudesse sofrer uma recessão, que os lucros das empresas poderiam ser revisados para baixo e que as taxas de juros nos EUA poderiam subir ainda mais.

Economistas chegaram a projetar que o PIB americano desaceleraria para um crescimento próximo de 1% ou menor em 2024, que as taxas de juros das treasuries de 10 anos poderiam superar 5% ao ano e, como consequência, os lucros das empresas cairiam e, junto com eles, os preços das ações americanas.

Em novembro, o presidente do Federal Reserve (FED), Jerome Powell, alertou que as taxas de juros não mais subiriam, alterando, assim, as probabilidades de alta dos juros.

Neste período recente, contrariando as expectativas, os dados de crescimento econômico vieram acima do esperado e as projeções mudaram para uma expectativa de que o PIB possa crescer 2% ou mais em 2024.

Os lucros das empresas americanas, em média, pararam de apresentar queda no segundo trimestre de 2023 e o crescimento destes, acima do esperado, foi confirmado no quarto trimestre de 2023. Os lucros do quarto trimestre de 2023 foram divulgados principalmente em fevereiro de 2024, ou seja, no mês passado.

O receio agora é o de que um aquecimento maior que o esperado da economia leve a pressões inflacionárias e adie a queda de juros pelo FED.

A melhora dos índices de ações americanos não foi injustificada. Os lucros estão crescendo mais que o esperado e o cenário de desaquecimento e juros maiores está completamente afastado.

Acima, apresento o gráfico de evolução de um investimento de R$ 10 mil desde 2009. Os índices de ações estão todos em Reais. Nesta transformação para Reais, os índices de Bolsa americana têm uma vantagem adicional.

Quando se faz o hedge, ou seja, a troca de uma moeda por outra, se ganha o diferencial de juro, ou seja, a diferença entre o juro da moeda de destino menos o juro da moeda de origem. Nesse caso, a moeda de destino é o Real, e a de origem é o dólar.

Como nosso juro é maior que o americano, a transformação de moeda nos índices americanos para reais adiciona um resultado positivo equivalente a 50% do CDI.

Quando olhamos o gráfico acima, concordo que dá um medo de estarmos entrando agora na máxima histórica. Agora, olhe novamente para o gráfico. Percebeu que ele não tem a escala de datas? Sim, eu tirei de propósito.

O gráfico acima só tem os preços até 2020. Quem investiu no índice Nasdaq em Reais em janeiro de 2020, ou seja, logo antes da pandemia, já dobrou seu patrimônio investido. O investidor no índice S&P500 também quase dobrou de valor.

O gráfico completo é apresentado no fim do artigo. Um investidor que aplicou no índice Nasdaq em reais há 14 anos, multiplicou seu patrimônio em 13 vezes. O patrimônio alcançado foi 50% maior que o obtido com o investimento no S&P500 e mais de sete vezes o que o investidor de ações brasileiras alcançou.

A razão para mostrar o gráfico em duas partes foi a de alertar que apesar de estarmos no máximo histórico, um novo máximo pode ocorrer nos próximos anos.

Nas visitas em NY, ficou claro que o foco de investidores internacionais está em empresas de qualidade. O que define qualidade muda para cada gestora, mas alguns critérios são comuns: elevado retorno sobre o capital, baixo endividamento, estabilidade de resultados, baixa necessidade de investimento em capital, investimento em pesquisa e desenvolvimento (inovação), produto com barreira competitiva, cultura empresarial, dentre outros.

Essa é uma das razões de nosso mercado está sendo desfavorecido neste ano. A saída de investidores internacionais de nosso mercado de ações pode ser explicada porque as principais ações de nossa Bolsa são dos setores de commodities e bancos. Estes setores, usualmente, não se caracterizam no critério de qualidade.

Muitos destes critérios são atendidos pelas empresas que formam o índice Nasdaq e das principais ações do S&P500. Não por acaso, estes índices estão apresentando desempenho melhor que o nosso.

Não estou dizendo que o investidor deve agora resgatar tudo e aplicar no índice Nasdaq, no S&P 500 ou em fundos de empresas de qualidade. Como qualquer investimento em ações, o investimento em empresas internacionais também apresenta riscos. No ano de 2022, o índice Nasdaq em reais caiu 29,1%. Também, na crise financeira de 2008, ele se desvalorizou 37%.

Continuamos a ser o país onde investir em juros é muito vantajoso. Entretanto, aqueles investidores com perfil moderado ou agressivo e que desejarem ter ações em carteira, devem considerar aplicações em fundos de ações de empresas de qualidade estrangeiras.

