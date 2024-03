Ao começar a jornada de investimentos, muitos pais se deparam com um dilema: focar na construção de uma reserva de emergência ou investir em seguros de vida, acidentes pessoais e invalidez por acidente ou doença? Esse questionamento é comum, mas a resposta não precisa ser exclusiva. Na verdade, ambos são igualmente importantes para a segurança financeira da família.

Os reflexos de um seguro para o relacionamento familiar podem ser similares à posse de um imóvel - Zanone Fraissat/Folhapress

A reserva de emergência funciona como um colchão financeiro, protegendo a família contra imprevistos e permitindo que as despesas sejam cobertas sem necessidade de endividamento. No entanto, há situações que vão além das despesas cotidianas ou de emergências passageiras, como a perda de um provedor ou a incapacidade de gerar renda devido a um acidente. É aí que o seguro de vida e de acidentes pessoais se torna vital.

Imagine, por exemplo, um jovem pai de família que, inesperadamente, sofre um acidente e fica impossibilitado de trabalhar. Sem um seguro de invalidez, o impacto financeiro sobre a família pode ser devastador, consumindo rapidamente a reserva de emergência e comprometendo o futuro financeiro de todos. Com um seguro adequado, no entanto, a família não apenas conseguirá manter seu padrão de vida, como também terá suporte para despesas futuras, como a educação dos filhos.

Além disso, a idade do segurado é um fator crucial no custo do seguro. Quanto mais jovem você é ao adquirir seu seguro, menor será o custo ao longo da vida. Isso se deve ao menor risco associado a pessoas mais jovens, o que se traduz em prêmios mais baixos. Portanto, começar cedo não é apenas prudente, mas também econômico.

Muitos focam no seguro do carro e esquecem do que é mais relevante. Na maioria das vezes, estes jovens casais não sabem que um seguro de invalidez por acidente ou doença com capital segurado mais de cinco vezes o seguro de um carro, pode ser bem mais barato que o seguro do próprio carro.

A inclusão de seguros no planejamento financeiro amplia a segurança da família de maneira abrangente. Ao considerar os seguros como parte essencial desse planejamento, garante-se uma proteção contra eventos que poderiam de outra forma desestabilizar completamente a segurança financeira da família.

Conversando diretamente com você, que pode estar ponderando sobre estas opções agora, considere o seguinte: o valor de estar coberto vai além das cifras. Saber que você e sua família estão protegidos pode trazer uma paz de espírito inestimável. Isso se reflete não só na saúde financeira da família, mas também no bem-estar emocional e no relacionamento do casal, que saberá que está preparado para enfrentar juntos os desafios que possam surgir. Já vi muitos leitores aqui comentarem que a posse de um imóvel traz segurança e paz para a família. Um seguro de vida, invalidez e acidentes pessoais teria resultado similar.

Por fim, algo que não deve ser esquecido é a flexibilidade que muitos seguros oferecem. Muitas apólices permitem ajustes e atualizações conforme a situação de vida e as necessidades da sua família mudam. Isso significa que o seguro pode ser personalizado para oferecer a proteção mais adequada em todas as fases da vida, garantindo que você sempre tenha o nível de cobertura de que precisa.

Portanto, ao planejar o futuro financeiro da sua família, lembre-se de que a reserva de emergência e os seguros de vida, de acidentes pessoais e invalidez caminham lado a lado. Juntos, eles formam uma base sólida que permite a você e sua família enfrentar o futuro com confiança, sabendo que estão protegidos contra os imprevistos da vida. Afinal, talvez você não possa ou não queira contar apenas com o INSS.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

