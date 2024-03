Você já se pegou vagando pelos corredores de um supermercado, sem a menor ideia de como aquelas guloseimas não planejadas acabaram no seu carrinho? Esse momento de reflexão pode ser mais revelador do que você imagina, especialmente se considerarmos o universo dos investimentos. Quer saber como essas duas atividades aparentemente distintas se entrelaçam?

Seu portfólio de investimentos pode estar muito parecido com seu carrinho de supermercado se você comete estas falhas. (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (oa) (ah) (vf)

Entrar no supermercado sem uma lista de compras é praticamente um convite para o desastre, ou, pelo menos, para o arrependimento pós-caixa. De maneira similar, mergulhar no mundo dos investimentos sem um planejamento sólido é a receita perfeita para acabar em armadilhas financeiras. A lista de compras nos mantém focados, evitando distrações e compras por impulso. No investimento, o "planejamento" é nossa lista sagrada, mantendo-nos na rota de nossos objetivos financeiros e longe das ações impulsivas.

E sobre a pesquisa? Ah, a doce arte de pesquisar antes de comprar. No supermercado, isso significa ler rótulos, comparar preços e avaliar a qualidade. No mundo dos investimentos, é sobre entender os fundamentos daquilo em que você está prestes a colocar seu dinheiro. Será que esse produto ou ação vale realmente a pena? Ele se alinha aos seus objetivos de longo prazo? Assim como você não colocaria algo em seu carrinho sem entender o que está comprando, o mesmo deve valer para onde você aloca seus recursos financeiros.

A relação não para por aí. Pense na diversificação. No supermercado, você busca um equilíbrio nutricional, certo? Frutas, vegetais, proteínas, e talvez aquele docinho para a alma. Na carteira de investimentos, a diversificação serve um propósito similar: equilibrar o risco, espalhando seus investimentos por diferentes categorias de ativos. Colocar todo o seu dinheiro em uma única ação é como se alimentar exclusivamente de batatas chips. Pode ser tentador no início, mas as consequências a longo prazo são questionáveis.

E a longevidade dos produtos? No supermercado, escolher entre produtos perecíveis e não perecíveis pode afetar a frequência de suas visitas. Nos investimentos, isso se traduz na escolha entre opções de curto e longo prazo. Algumas escolhas podem oferecer satisfação imediata, mas e quanto à sustentabilidade a longo prazo de seu portfólio?

Por fim, assim como no supermercado, onde às vezes encontramos produtos incríveis que não estávamos procurando, o mundo dos investimentos também pode nos surpreender. Estar aberto a novas oportunidades, sem se desviar demais do plano, pode trazer aquela pitada extra de sabor (ou lucro) que não sabíamos que estávamos procurando.

Então, da próxima vez que você estiver empurrando aquele carrinho, lembre-se: as lições do supermercado podem muito bem ser as estratégias do seu próximo investimento. Quem diria que fazer compras poderia ensinar tanto sobre finanças?

Agora imagine se no supermercado você tivesse um chef de cozinha ou nutricionista escolhendo os ingredientes com você. Como você escolheria esse profissional? No mundo dos investimentos, esse chef é seu assessor de investimentos ou consultor financeiro. Saiba escolher bem este profissional para que você possa extrair o máximo de resultados no longo prazo e não acabe apenas nos doces, que parecem bons, mas trazem sérios riscos e poucos benefícios.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

