Selecionar um bom investimento não é algo simples. A maioria dos investidores seleciona apenas olhando como foi o desempenho recente de um ativo. Mas avaliar apenas observando o retorno passado é mais difícil do que você imagina.

Usualmente, tendemos a escolher aquela aplicação que apresenta os melhores resultados. Por um lado, estes ativos apresentam possibilidades de maiores valorizações.

Frequentemente, investir em algo com rentabilidade baixa e constante é visto como enfadonho.

Queremos algo com maior potencial. Muitas vezes, este potencial se traduz em altos ganhos no curto prazo. Entretanto, é preciso saber lidar com a volatilidade, pois ela causa desconforto em muitos.

Apresento abaixo a série de retornos anuais de dois ativos ao longo de 20 anos para testar sua estratégia de seleção. Adianto que a média aritmética dos retornos anuais de ambos os ativos é igual 10%. Dos 20 anos, o Ativo B apresentou retorno significativamente maior que a rentabilidade do A em 13 anos, ou seja, em 65% dos anos. Logo, o Ativo A obteve rentabilidade maior que o B em apenas 35% do anos. Marquei em negrito o ativo que apresentou o melhor retorno em cada ano.

Depois de avaliar os retornos abaixo, responda às perguntas a seguir.

Ano Retorno Ativo A Retorno Ativo B 1 9% 30,0% 2 10% 24,6% 3 8% -1,0% 4 11% 12,0% 5 12% 13,7% 6 9% -15,0% 7 11% 35,0% 8 9% -13,6% 9 11% 15,0% 10 10% 13,0% 11 9% -8,0% 12 10% 17,0% 13 8% -2,6% 14 10% 15,0% 15 11% 12,9% 16 12% 5,0% 17 10% 17,0% 18 9% -7,0% 19 11% 20,0% 20 10% 17,0% Média 10,00% 10,00%

Questão 1: Se você tivesse que investir 100% em um único ativo, qual dos dois você escolheria?

Questão 2: Como expliquei, a média aritmética dos retornos anuais de ambos os ativos é igual a 10%. Considere uma aplicação de R$ 100 mil em cada ativo. Ambas as aplicações vão resultar no mesmo resultado ao final de 20 anos?

Questão 3: Caso acredite que o retorno de ambos os investimentos na Questão 2 sejam diferentes, qual dos dois ativos você acredita que rendeu mais em todo o período?

Uma primeira avaliação diria que o Ativo B é o melhor. Afinal, quem não gostaria de investir em um ativo que ganhou em 65% dos anos e já nos primeiros 2 anos se valorizou 50%?

Os elevados retornos alcançados pelo ativo B sugerem que ele tenha potencial de apresentar maiores resultados em todo o período. Entretanto, a volatilidade é algo cruel e o ativo B tem muita.

A volatilidade é a dispersão dos retornos ao longo dos anos. Acreditamos que os altos retornos se sobrepõem, mas as variações negativas têm um impacto significativo.

Tem uma citação do renomado investidor Warren Buffett que descreve duas regras básicas nos investimentos. Esta é uma de suas melhores citações: "Regra número 1 nos investimentos: nunca perder dinheiro. Regra número 2: nunca se esquecer da regra número 1".

Ela se aplica muito bem no exercício do processo de escolha acima, mas também em outros aspectos da vida.

Por exemplo, qual destas dietas produziria melhor resultado: aquela em que o indivíduo não come nada em um dia e come muito em outro, ou a que o indivíduo tem um programa muito mais equilibrado e uniforme de alimentação? Ou, qual forma de estudo produz melhor resultado: aquela em que o indivíduo passa um dia estudando e o outro jogando vídeo game, ou a que o indivíduo tem um programa constante e disciplinado de estudo diário ao longo do tempo?

Com o argumento acima, você já deve ter imaginado qual dos ativos produziu o melhor resultado ao longo de todo o período.

Antes de apresentar os resultados, vou explicar uma regra que todo investidor deve entender para selecionar de forma mais adequada suas aplicações. Se dois ativos possuem a mesma média aritmética de retornos, aquele que tem a maior volatilidade será o que apresenta o pior retorno em todo o período de investimento. Além disso, quanto maior a volatilidade, pior será o retorno relativo.

Assim, você já sabe que o ativo A foi o que apresentou o maior resultado em todo o período de investimento. A aplicação de R$ 100 mil se valorizou em 20 anos para R$ 672 mil. Já no ativo B, a aplicação se valorizou para R$ 574,6 mil nas duas décadas.

Embora o ativo A parecesse o mais enfadonho, a vantagem de retorno dele sobre o ativo B foi expressiva. No período, o ativo A se valorizou 572%. Enquanto o ativo B subiu apenas 474,6%. A vantagem do ativo A sobre o B foi de 120,5%.

O gráfico abaixo apresenta a evolução do investimento de R$ 100 mil em ambos os ativos.

Aqui vai uma importante lição. Muitos esnobam o retorno da renda fixa brasileira e a acham enfadonha. Estes acabam sendo atraídos por promessas de altos retornos, mas o que acabam encontrando é volatilidade. Ficam felizes em um dia e tristes em outro. A esperança de mais um dia feliz no futuro os impede de sair desta volatilidade. Aqueles que entendem o processo de acumulação de retornos no longo prazo são premiados pela consistência e paciência.

