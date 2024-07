Um dilema comum enfrentado por muitos indivíduos é a falta de clareza sobre a frequência ideal para investir. A maioria das pessoas entende a importância de poupar dinheiro, mas investir com regularidade é uma prática que nem todos adotam. De fato, muitos confundem investir com simplesmente poupar. A ausência de uma estratégia de investimento frequente pode resultar em uma série de desvantagens financeiras. Mas por que é tão importante manter uma regularidade nos investimentos?

Assim como no esporte, onde a prática constante melhora o desempenho e reduz o risco de lesões, investir regularmente ajuda a criar um portfólio robusto e diminui a exposição a grandes perdas. Imagine um corredor que só treina uma vez por semana: ele provavelmente sentirá dores e pode até sofrer uma lesão, diferente daquele que treina consistentemente e melhora seu desempenho de forma gradual e segura. Da mesma forma, quem investe de forma esporádica está ainda mais sujeito a cometer erros e enfrentar perdas. Portanto, a regularidade nos investimentos pode ser a chave para minimizar riscos e melhorar os resultados.

Investir regularmente cria um hábito positivo que, além de facilitar o controle de despesas, promove uma mentalidade de longo prazo. Este hábito forma um ciclo virtuoso: quanto mais se investe, mais se aprende sobre o mercado e mais confiança se ganha para continuar investindo. A regularidade nos investimentos permite a construção de uma reserva financeira mais robusta e diversificada, reduzindo o impacto de eventuais oscilações do mercado.

Além disso, a prática de investir com frequência também ajuda a suavizar as flutuações do mercado. Quem investe mensalmente, por exemplo, aproveita os momentos de baixa para adquirir mais ativos a preços reduzidos, equilibrando as compras feitas em períodos de alta. Esta abordagem não só diminui o risco como também melhora os resultados a longo prazo, favorecendo o crescimento do patrimônio de maneira sustentável.

Outro aspecto importante é a disciplina financeira que a regularidade nos investimentos promove. Estabelecer um compromisso mensal de investir uma parte do rendimento ajuda a evitar gastos desnecessários e a manter o foco nos objetivos financeiros. Esse controle das finanças pessoais é fundamental para a criação de uma base sólida de investimentos, que pode gerar rendimentos significativos no futuro.

No entanto, será que investir regularmente é o mesmo que poupar regularmente?

Investir é diferente de poupar. Muitas pessoas guardam dinheiro, mas sem um objetivo claro, acabam gastando e retornando à estaca zero. Investir, por outro lado, é um ato deliberado de aplicar dinheiro com o objetivo de aumentar seu valor ao longo do tempo. É similar ao que uma empresa faz quando realiza investimentos: ela visa aumentar sua receita futura, o que pode ser comparado à sua própria aposentadoria. Empresas investem para crescer, expandir e se proteger contra adversidades futuras. Da mesma forma, investir regularmente contribui para a construção de um patrimônio sólido e sustentável.

Quer saber como você pode entender se está investindo ou apenas poupando com frequência?

Responda a seguinte pergunta: quanto você precisa investir mensalmente e com qual retorno para atingir seus objetivos? Se você não sabe responder, você está simplesmente poupando. Isto pode ter duas consequências. Primeiro, sem um planejamento, você vai em algum momento ficar tentado a mudar a rota em momentos inadequados, ou seja, comprar um carro novo, trocar de imóvel ou gastar com algum bem não necessário. Não digo que trocar de carro ou de imóvel não possa fazer parte dos objetivos, mas se feitos em momento inadequado, podem comprometer suas finanças no longo prazo. Por fim, se não tem definida a resposta, o montante aplicado ou a própria aplicação podem não ser suficientes para que você alcance o que deseja.

Quando se investe, há um plano que define um montante necessário e uma meta de retorno que são suficientes para alcançar os objetivos. Também, quando se investe, da mesma forma que uma empresa quando planeja um investimento em uma nova fábrica, não se desvirtua o uso do recurso para festas ou enfeites na empresa. Assim, o atingimento dos objetivos fica mais palpável.

A frequência de ideal de investimento é previamente definida em seu planejamento financeiro e não um elemento deixado ao destino ou a sua mera vontade. Ou seja, sem um planejamento financeiro, a maioria das pessoas apenas tem uma frequência errática de poupança.

Investir com frequência é uma prática essencial para quem deseja alcançar estabilidade financeira e um crescimento patrimonial sustentável. Assim como no esporte, onde a regularidade dos treinos resulta em melhor desempenho e menor risco de lesões, investir regularmente proporciona benefícios significativos, como a redução de riscos, o aproveitamento de boas oportunidades de mercado e a criação de um ciclo virtuoso de disciplina financeira. Portanto, pergunte-se: com que frequência você investe? A resposta a essa pergunta pode ser a chave para um futuro financeiro mais seguro e próspero.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

