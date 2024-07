Nos últimos seis meses, o Real se desvalorizou cerca de 10% em relação ao Dólar. Após uma oscilação tão forte, muitos indivíduos sentem-se tentados a comprar a moeda americana para se "proteger" ou até buscar algum ganho adicional. No entanto, será essa uma atitude adequada?

É comum ouvir a frase: "Deus fez a taxa de câmbio Real/Dólar para manter os economistas humildes." De fato, a taxa de câmbio é uma das variáveis mais difíceis de prever. Portanto, quem sou eu para arriscar prever o que vai acontecer. Entretanto, podemos analisar o que ocorreu no passado. Se você acredita que muitas vezes o passado se repete, vale a pena observar as estatísticas a seguir.

Desde o ano 2000, tivemos um total de 295 meses. O objetivo aqui é entender o que aconteceu com o Dólar nos 12 meses subsequentes a uma desvalorização do Real de 10% ou mais ao longo de seis meses, como a que ocorre atualmente.

Nesse período, em 67 ocasiões, o Real se desvalorizou em 10% ou mais em relação ao Dólar, nos seis meses anteriores. É importante notar que, ao longo de todo o período, ocorreram 278 janelas de seis meses em que podemos medir o que ocorreu nos 12 meses seguintes. Assim, em 24% das vezes, o câmbio teve uma oscilação negativa de 10% ou mais, como a atual. Perceba como essa oscilação é significativa e não ocorre com tanta frequência.

Como mencionei, não sabemos o que ocorrerá após a atual janela de forte desvalorização do Real, mas nosso objetivo é entender o resultado obtido pelo investidor que comprou dólares em momentos similares a este no passado.

Das 67 janelas de seis meses com forte desvalorização cambial, se o investidor comprou dólares no final do sexto mês para se "proteger", ele teve um retorno médio de apenas 1,79% nos 12 meses seguintes. Em média, o retorno nesses 12 meses foi equivalente a 30,79% do CDI do período.

Em 48 das 67 ocasiões em que o Real se desvalorizou significativamente, investir em Dólar nos 12 meses seguintes foi pior do que a variação do CDI.

Portanto, em 71% das vezes em que um indivíduo comprou dólares após uma desvalorização de 10% ou mais em seis meses, ele perdeu em relação ao CDI nos 12 meses seguintes acumulados.

Sem dúvida, das 19 janelas em que o retorno foi maior, em algumas a variação foi significativamente superior ao CDI do período. Entretanto, também houve apreciações significativas do Real entre as 48 oportunidades mencionadas anteriormente.

Talvez você diga: mas agora é diferente. Sou capaz afirmar que, em todas as janelas passadas em que o Real sofreu uma forte desvalorização, muitos diziam que o movimento iria continuar. De fato, eu vivenciei todas elas, pois desde 1997 trabalho no mercado financeiro e sei que o medo foi o mesmo em todos os momentos passados. O calor do momento costuma nos cegar.

Não temos como saber se os próximos 12 meses serão de contínua desvalorização ou de suavização do movimento. O fato é que, na maioria das vezes, aquele que não comprou dólares após uma forte alta conseguiu se "proteger" melhor. Portanto, se você pensa em comprar a moeda americana, seja para se "proteger" ou para apostar, avalie bem se não está sendo levado pelo humor do movimento passado.

