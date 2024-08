Todo profissional ou entusiasta do mercado financeiro costuma dar seu palpite sobre o resultado das decisões do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) em relação à taxa Selic. No entanto, poucos sabem que é possível transformar essa especulação em uma aposta real, envolvendo dinheiro e um alto potencial de retorno. Mas não estou me referindo às casas de apostas esportivas, as famosas Bets, e sim à Bolsa de Valores B3.

Calma, o objetivo destas apostas não é, necessariamente, o mesmo das Bets, embora o fim possa ser similar. Instituições financeiras, gestores de fundos e grandes investidores utilizam esses contratos na B3, muitas vezes, como forma de proteger suas posições de investimentos. Porém, gestores de fortunas também fazem suas apostas visando altos ganhos.

Na maioria das vezes, as decisões do Copom já estão precificadas nos contratos futuros de juros negociados na Bolsa. As taxas de juros refletidas nesses contratos acabam incorporando as expectativas dos investidores. Se o Copom surpreende com uma decisão inesperada, esses grandes investidores podem sofrer perdas. Para se protegerem, eles utilizam esses contratos da B3, que permitem apostar no resultado das decisões do Copom. Portanto, esses contratos funcionam tanto como proteção quanto como exposição a uma decisão do BC sobre a Selic. Vou explicar melhor o contrato.

A B3 oferece um contrato de derivativo cujo preço reflete a probabilidade de uma decisão do Copom. Por exemplo, para a próxima reunião, marcada para 18 de setembro, as probabilidades para manutenção da Selic, aumento de 0,25% e aumento de 0,5% estavam em 31,5%, 38% e 29%, respectivamente, conforme dados desta sexta-feira (16/08/2024). Além de representar as probabilidades, também são os preços de cada respectivo contrato.

Cada contrato tem um valor de 100 pontos no vencimento, ou R$ 100. Assim, se você acredita que o Copom manterá os juros, poderia ter comprado um contrato hoje, apostando na manutenção, por R$ 3.150,00 (= 31,5 * 100, sem considerar custos de transação). Se o Copom decidir por manter os juros em 18 de setembro, o preço desse contrato, ou a probabilidade dessa decisão, subiria para 100%, e você ganharia R$ 10 mil, pagos pela contraparte que te vendeu o contrato. Caso a decisão seja diferente, você perderia todo o valor investido, ou seja, a contraparte que te vendeu ficaria com esse valor. Assim, com os preços atuais, em 30 dias, você poderia ganhar mais de 3 vezes o capital investido, ou perder tudo.

Quem deseja acompanhar a evolução das probabilidades de alteração da taxa Selic em cada reunião do BC ou mesmo negociar estes contratos, pode fazer isso pelas plataformas de Home Broker. Para isso, basta utilizar o código conforme explico abaixo.

O código desse contrato é mais longo que o da maioria dos contratos. Ele é formado por cinco partes. Por exemplo, os códigos para manutenção, alta de 0,25% e alta de 0,5% na próxima reunião são, respectivamente: CPMU24C100000, CPMU24C100250 e CPMU24C100500. Explico abaixo cada parte do código.

As três primeiras letras, "CPM", definem o contrato do Copom. A quarta letra, "U", indica o mês da reunião, seguindo a tabela da B3. O número "24" representa o ano da reunião. A letra "C" indica que se trata de uma reunião ordinária; caso fosse extraordinária, seria usada a letra "P". O último número representa a aposta, onde "100000" significa manutenção e um aumento de 1,25% seria expresso como "101250". Veja mais detalhes do contrato no pdf neste link.

É possível acompanhar a evolução das probabilidades negociadas no mercado no site da B3. No link, é possível encontrar o gráfico que ilustra como as probabilidades ou os preços desses contratos evoluíram. O gráfico retirado do site mostra, por exemplo, que a probabilidade de uma decisão de manutenção pelo Copom caiu de cerca de 70% há 30 dias para os 31,5% atuais.

Agora que você conhece esse instrumento, está pronto para transformar seus palpites em estratégias reais de investimento?

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

