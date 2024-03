São Paulo

A pedido do blog, o Movimento Nacional pela Paridade no Judiciário e o Coletivo Sankofa enviaram a posição de cada grupo sobre a impugnação do concurso aberto pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, para promoção por merecimento, com lista exclusiva de juízas.

Ministra Rosa Weber, em sua última sessão no CNJ, usa botton do movimento Paridade no Judiciário. No destaque, juízas comemoram o resultado da votação sobre igualdade de gênero - Rômulo Serpa/CNJ - Divulgação

Eis a íntegra das manifestações:

O Movimento Nacional pela Paridade no Judiciário vem reforçar a necessidade da implementação da ação afirmativa voltada à promoção da participação feminina no segundo grau de jurisdição, na forma realizada pelo Conselho Superior da Magistratura do TJSP com a abertura do concurso para provimento ao cargo de Desembargadora, destinado à promoção por merecimento com lista exclusiva de juízas, em estrito cumprimento ao artigo 1º A, da Resolução CNJ 106/2010, com redação dada pela Resolução CNJ 525/2023.

Em 26/03/2024 foi veiculada petição em que 20 juízes insurgiram-se contra o edital aberto em conformidade à Resolução CNJ 525/2023, aprovada por unanimidade pelo CNJ. Foram incluídas no processo, na condição de litisconsortes, todas as 54 juízas que se inscreveram para a promoção.

Embora defendamos o acesso à justiça e direito de petição como direitos fundamentais, o edital em comento cumpre os ditames constitucionais de garantir a igualdade para todos, sendo necessário lembrar que igualdade não é tratar todos da mesma maneira, mas sim tratar todos e todas na medida das suas desigualdades.

Pesquisas exaustivamente citadas no voto condutor da Resolução CNJ 525/23 demonstram a impactante sub-representação de mulheres em tribunais brasileiros, e que a simples passagem do tempo não está sendo e nem será suficiente para alterar esse grave quadro. Prova disso é que em mais de 40 anos, o número de desembargadoras no Brasil aumentou de 21 para 25%, ou seja, menos de 1% a cada 10 anos.

A Constituição Federal afirma a igualdade material entre homens e mulheres em várias cláusulas pétreas. A Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres (CEDAW), documento internacional de direitos humanos do qual o Brasil é signatário e que possui estatura supralegal no nosso ordenamento jurídico, afirma a validade de políticas de ação afirmativa até que cesse a desigualdade material que ela visa a remediar.

O STF já reconheceu que o CNJ tem competência para editar normas primárias que concretizem princípios constitucionais. Decidiu também que as ações afirmativas são constitucionalmente legítimas, inclusive no tocante ao gênero, pois promovem igualdade material.

O Movimento Nacional pela Paridade no Judiciário acredita que o Judiciário do Estado de São Paulo cumprirá a Resolução CNJ 525/23 e reitera a constitucionalidade e convencionalidade do ato normativo e dos editais dela decorrentes.

Desembargadora aposentada Angélica de Maria Mello de Almeida, presidente do comitê provisório do Coletivo Sankofa. À direita, conselheira Salise Sanchotene, do CNJ, membro de honra - Coletivo Sankofa/Divulgação

O Coletivo Sankofa de Magistradas, que congrega atualmente 166 magistradas de primeiro e segundo graus, da ativa e aposentadas, das justiças Estadual, do Trabalho e Federal de São Paulo, diante da impetração, por alguns Juízes de Direito, no último dia 25 de março, perante o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de mandado de segurança contra o ato do Conselho Superior da Magistratura, manifesta-se publicamente nos seguintes termos:

O mandado de segurança busca anular a abertura de concurso de promoção para um cargo de desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo pelo critério merecimento, em observância à Resolução CNJ 525/2023, que introduziu ação afirmativa de gênero destinada a estabelecer a paridade de gênero nos tribunais do país, excetuados aqueles de composição política (TRE, TSE, STJ, STF) e os da Justiça Militar.

Reconhecida a disparidade numérica entre homens e mulheres nos Tribunais de todos os ramos da justiça no Brasil e compreendido que tal situação não se resolverá pelo decurso do tempo, foi dado um passo para a correção dessa desigualdade, e o TJSP saiu na vanguarda, sendo o primeiro do país a abrir um concurso de promoção exclusivamente para juízas mulheres, no critério merecimento.

Até 1981, embora se candidatassem, mulheres não eram aprovadas em concurso para juiz pelo TJSP. Até 1997, o TJSP não tinha nenhuma mulher desembargadora (a primeira foi Luzia Galvão, que veio do Ministério Público pelo quinto constitucional; o prédio precisou de reforma, porque não tinha banheiro feminino…). Juízas de carreira chegaram ao tribunal somente em 2004, século XXI (foram Zélia Maria Antunes Alves e Berenice Marcondes César).

Quando o CSM do TJSP decidiu colocar um cargo de desembargadora em concurso exclusivamente para juízas mulheres, dos 288 cargos de carreira que compõem esse Tribunal, apenas 30 estavam ocupados por mulheres e dois estavam vagos.

O outro cargo vago foi posto em concurso no mesmo dia no critério antiguidade (portanto misto) e boa parte dos Juízes de Direito impetrantes do mandado de segurança sequer se inscreveram. Para o cargo aberto pela ação afirmativa, inscreveram-se 56 juízas, a maioria integrantes do Coletivo Sankofa. Sabiam que não teriam chances reais de promoção, tendo em vista sua posição na lista, mas foi uma forma de apoiar a inédita ação afirmativa e o vanguardismo da Presidência e do CSM do TJSP. Agora 54 delas são litisconsortes passivas no mandado de segurança.

Não nos cabe tecer considerações sobre o MS em si, mas sim lamentar que o caminho para a concretização da igualdade material entre homens e mulheres, especialmente dentro da casa da Justiça, ainda seja acidentado.