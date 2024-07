São Paulo

Aos 17 anos de idade, sendo 13 deles vivendo em 10 Downing Street, a residência oficial e o escritório do primeiro-ministro do Reino Unido, Larry se prepara para receber Keir Starmer, que ocupa a casa e o cargo a partir desta sexta-feira (5).

O felino idoso não tem raça definida e nasceu em 2007. Aos 4 anos, foi adotado no abrigo Battersea Dogs and Cats Home, em Londres, pela equipe de Downing Street para ser o animal de estimação dos filhos do então primeiro-ministro David Cameron.

Desde então, já viu cinco pessoas ocuparem o local. Além de Cameron (2010-2016), Theresa May (2016-2019), Boris Johnson (2019-2022), Liz Truss (2022), Rishi Sunak (2022-2024) e, agora, Starmer.

Larry aguarda na entrada de Downing Street para receber Keir Starmer, nesta sexta (5) - Hannah McKay/REUTERS

Por todo esse tempo, Larry continua no posto de "chief mouser", o caçador de ratos da residência oficial do premiê britânico.

Durante as perguntas finais do seu mandato, Cameron explicou que o bichano é um funcionário público, e não uma propriedade pessoal. Portanto, ele não deixa Downing Street após uma mudança de cargo de primeiro-ministro.

Larry também tem uma conta oficial no X, antigo Twitter. No post abaixo, ele diz: "Rishi Sunak ofereceu sua renúncia ao rei, mas Keir Starmer ainda não foi nomeado primeiro-ministro, então quem está no comando? Eu".

O site de Downing Street afirma que Larry conquistou o coração do público e as equipes de imprensa, que frequentemente acampam em frente à residência. "Em troca, a nação lhe envia presentes e guloseimas diariamente."

"Larry passa os dias recebendo convidados na casa, inspecionando as defesas de segurança e testando móveis antigos para verificar a qualidade do cochilo. Suas responsabilidades diárias também incluem contemplar uma solução para a ocupação de ratos na casa. Larry diz que isso ainda está 'em estágio de planejamento tático'", diz o site sobre suas funções.

A relação dos políticos britânicos com gatos é longa. Winston Churchill (1874-1965), ex-primeiro-ministro, doou a propriedade de Chartwell para o governo, mas exigiu que sempre houvesse um gato amarelo chamado Jock na casa. A tradição é mantida até hoje.

