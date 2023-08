São Paulo



Madonna foi homenageada por milhares de fãs nas redes sociais nesta quarta-feira (16), data em que comemora seus 65 anos. O nome da Rainha do pop ficou entre os assuntos mais comentados por brasileiros na plataforma X, antigo Twitter, com mais de 46 mil menções.



Usuários recuperaram recortes de shows icônicos da cantora, além de montagens de fotos e entrevistas. Entre os vídeos, há um trecho de um programa do canal GNT, no qual a apresentadora Fernanda Young (1970-2019) defende que Madonna foi a mulher mais importante do século 20.



"Ela pôs o escândalo a favor dela, abriu a iconoclastia, das pessoas serem como quiserem, serem anárquicas, com sua sexualidade, com seu verbo, com seu corpo. Ela é uma deusa", diz Young, que batizou uma de suas filhas, Cecília Madonna, em homenagem à cantora.

Uma fã resgatou uma coreografia de Madonna, que, com uma série de agachamentos, virou desafio de dança no TikTok.

Na plataforma da Bytedance, a artista desejou parabéns a si mesma, e foi acompanhada por milhares de seguidores.

Até o presidente em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), que assume o lugar Lula durante viagem do presidente ao Paraguai, homenageou a cantora, após ser provocado pela conta Jair Me Arrependi.