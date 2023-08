São Paulo

Indicação de Lula (PT) para a mais alta corte do país, o ministro Cristiano Zanin, do STF (Supremo Tribunal Federal), votou nesta quinta-feira (24) contra a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal.

"A mera descriminalização do porte de drogas para consumo, na minha visão, apresenta problemas jurídicos, e ainda pode agravar a situação que enfrentamos nessa problemática do combate às drogas, que é dever constitucional", disse Zanin, ao ler seu voto.

O posicionamento do ex-advogado de Lula repercutiu bastante nas redes sociais, principalmente entre apoiadores do petista. É o caso do influenciador Felipe Neto, que afirmou ser o maior erro de Lula até agora.

O termo "Zanin" é um dos mais comentados do X, ex-Twitter, desde o fim da tarde de quinta, com mais de 25 mil menções.

O descontentamento da ala progressista com Zanin não começou com o voto sobre as drogas.

Mas o voto foi o ponto de virada da indignação.

Zanin tem sido comparado a um "evangélico conservador".

E já se criam expectativas sobre votos futuros.

A terra plana não gira, ela capota.

Foi mal, tava doidão.

O ministro está sendo chamado de bolsonarista.

Alguns lembram que ele ficará ainda 27 anos na corte.

Há, no entanto, quem não se junta ao coro.

Quando foi indicado, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) elogiou Zanin: "Muito inteligente e agradável".

A expectativa, agora, é pela próxima indicação de Lula ao Supremo.