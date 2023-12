São Paulo

Conhecido nas redes sociais como Cheff Otto, Otto Vitelleschi é, antes de um cozinheiro, um empreendedor. Natural de Sorocaba, no interior de São Paulo, aos 21 anos é a cara da marca "Cheff Otto", que tem perfis no Instagram, TikTok e, principalmente, o canal no YouTube, criado em 2021.

A parceria com a empresa da Google começou em agosto de 2022, com produção de vídeos curtos que ora ensinam receitas fáceis, ora são desafios gastronômicos. A partir de setembro de 2023, começou a produzir vídeos longos. Hoje, já acumula 4.76 milhões de seguidores nessa plataforma e mais de 70 milhões de visualizações.

Seus vídeos contextualizam e criam uma história, que capta a atenção do espectador antes da receita ser ensinada.

Ele conta que não tinha pretensão de virar chefe de cozinha, queria cursar engenharia mecânica. Acabou fazendo administração de empresas na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), mas trancou dois anos depois para apostar totalmente em seu próprio negócio. "Minha vida foi sempre dentro da cozinha, mas não me via trabalhando com isso até começar a empreender", diz.

A história de Otto com a gastronomia começou quando tinha 16 anos. Ainda em sua cidade natal, começou a vender molhos de porta em porta. Mesmo naquela época, já chamava seu negócio de Cheff Otto.

"Eu sempre gostei de cozinhar. Sempre fui muito bom nisso porque eu comecei cedo. Minha avó tinha padaria e eu sempre cozinhei na casa dela, fazíamos pães. Aprendi muito com ela e com a minha mãe.", conta.

Ele diz que a inspiração para seus pratos vêm de fora do mundo gastronômico. "Minha inspiração vem de letramento, cultura e repertório. Assisto muito filme, muita música. Dá para usar isso na comida."

Muito do que cozinha também tem a ver com a forma como foi criado. Seu pai, Max Vitelleschi, é piloto. Sua mãe, Sueli Vitelleschi, é aeromoça. Foi assim que se conheceram e o motivo pelo qual Otto viajou muito durante sua infância. Ele tira inspiração de cada lugar que visitou.

A vontade de ganhar dinheiro, porém, pouco tem a ver com isso. "Eu comecei a empreender porque queria ganhar dinheiro para visitar minha namorada, que foi morar na Alemanha. Essa foi a minha motivação inicial", diz.

Agora, sua prioridade é fazer com que ele seja reconhecido também fora das redes. Ele e sua equipe, hoje composta por mais de 10 pessoas, têm planos de ampliar o trabalho do canal no YouTube e do empreendimento.

"Nós vamos começar uma linha de molhos de pimenta. Às vezes as pessoas falam que queriam provar a minha comida, então é só colocar um pouco do meu molho. É o próximo passo do Cheff Otto. A gente tá buscando se tornar uma empresa, nós vamos sair do YouTube."

A sua meta é tornar-se o maior canal do Brasil e, no futuro, a maior empresa de criadores de conteúdo. "A gente quer fazer algo o mais acessível possível. Não queremos algo luxuoso, mas algo em que qualquer um, de qualquer canto do Brasil, possa experimentar o sabor da minha comida"

Para isso, ele aposta em estratégias na própria plataforma. Com a criação de vídeos curtos, com uma linguagem simples, tentam atingir o maior número de pessoas possíveis. Interage com os seus seguidores por meio de perguntas e ensina receitas que são pedidas por eles.