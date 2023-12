São Paulo

Max Alexander, 7, é apaixonado por moda. Costura desde os 4 anos, quando disse aos seus pais, durante a hora do jantar, no meio da pandemia, que era um costureiro. Aos 5, quando começou a aprender formalmente, já tinha planejado e costurado mais de 50 vestidos.

O vestido preferido de sua coleção é o primeiro que ele criou, quando ainda não sabia costurar.

"Ficamos muito surpresos. A gente não entendia, porque ele nunca tinha demonstrado nenhum interesse por moda até aquele dia", diz Sherri Madison, mãe do Max. "Então, fizemos para ele um manequim". Hoje, já são mais de 100 vestidos originais.

Ele também alega ter sido Guccio Gucci, o fundador da marca de luxo Gucci, em sua vida passada. É seu designer favorito. Em entrevista à Folha, Max afirma que o que mais gosta no mundo da moda é a alta costura.

Ele cria vestidos porque acredita que "todas as mulheres deveriam se sentir bonitas, não importa o tamanho". Quando perguntado, disse que a inspiração para seus designs vem do oceano e "de tudo em volta de mim". O designer mirim mora com a família em Los Angeles, na Califórnia, e é filho de pai canadense e mãe americana.

Max geralmente faz seus designs primeiro em um manequim menor, como um boneco, para depois criar em um maior. "Ele só começa a drapear e a costurar, mas esse processo consiste muito em tentativa e erro, ele vai tirando o tecido do manequim e colocando de novo. É como desenhar, mas em uma escultura. Ele vai tentando enquanto faz", explica a mãe.

A costura e a paixão pela moda são características da família. Seu bisavô, Jack, era cortador de pano no Canadá, nos anos 1920. A família conta que, quando chegou em Montreal da Rússia, tinha menos de US$5. Com o passar dos anos, tornou-se criador de estampas para vestidos e chegou a ter mais de 35 lojas de vestidos espalhadas pela cidade.

Além dele, suas bisavó e avó maternas também eram costureiras. Hoje, Max é quem continua essa tradição na família. "Minha família costura e a família do Jack fazia parte do mundo da moda, então fizemos um perfeito designer de moda", diz Sherri.

Em 2021, Max lançou a sua marca Couture To The Max, que já atende clientes por todo o mundo – inclusive o Brasil. O pequeno designer já criou peças de roupas para as atrizes Sharon Stone e Willow Shields e, na última semana, participou do Denver Fashion Week.

Neste ano ele foi indicado ao Streamy Awards, premiação que reconhece criadores digitais de diversas áreas, na categoria Moda e Estilo. Max já acumula mais de 767 mil seguidores no TikTok, plataforma em que alcançou a marca dos 10,4 milhões de likes. No Instagram, são 1,9 milhões de seguidores.

O menino, mesmo com uma agenda agitada, ainda leva uma vida normal. Frequenta a escola e brinca com seus colegas. Segundo Sherri, é o que mantém ele ancorado na realidade. "Nós falamos não para cerca de 90% das propostas que ele recebe, só apresentamos pro Max aquelas que achamos boas".

A família também já recebeu propostas de reality. "É só diversão para ele, não há trabalho. Se em algum momento virar trabalho, a gente para. Eu falaria não. Quero que ele se divirta, o que ele faz no momento."