São Paulo

Aconteceu, depois de 24 edições. Um participante preferido pelos tuiteiros do X (ex-Twitter) finalmente venceu os favoritos do chamado "público do sofá" e os queridinhos do Instagram, no Big Brother Brasil. Acostumado a perder, como quando Gil do Vigor e Babu foram eliminados, o tuiteiro finalmente sentiu o sabor da vitória.

E a "alcateia", os apoiadores de Fernanda Bande, está uivando desde o anúncio de Tadeu Schmidt na noite desta terça-feira (20), quando a eliminada foi a mineira Deniziane Ferreira, com 52% dos votos. Fernanda recebeu 47% e Matteus, ex-romance de Deniziane, 0,82%.

Participante favorita do Twitter, Fernanda tem protagonizado tretas com Beatriz, Alane e MC Bin Laden, entre outros desafetos, alvos de seus "destemperos" como ela chama. Sua permanência no reality fez com que a frase "o mal venceu" chegasse aos assuntos mais comentados da plataforma, com mais de 21 mil menções.

"A Loba" conquistou a nação tuiteira ao não fugir nem da briga nem do jogo, "servindo entretenimento" bem e sempre.

Outro fator que fez a mãe solteira cair nas graças da rede foi seu gosto por cinema. Após Fernanda usar o filme "127 horas" para esculachar Beatriz, os internautas correram para a rede cinéfila Letterboxd encontrar o perfil da confeiteira carioca.

A "sister" ganhou até fancam.

Na rede, o clima é de incredulidade e as comemorações pique final de Copa do Mundo.

Abaixo o "fadassensatismo", pregam usuários.

Apelidada de "loba", em homenagem à música de Alcione, os usuários se uniram em torno de Fernanda como uma verdadeira alcateia. Faz o uivo!