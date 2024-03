São Paulo (SP)

Em meio a reivindicações e festejos, o 8 de Março também costuma ser marcado por homenagens controversas ou pouco lisonjeiras às mulheres. Esse ano não foi diferente.



O Clube Social do Palmeiras divulgou uma ação em que oferecia "150g de sobremesa" para as associadas que almoçassem no restaurante do estabelecimento na data comemorativa.



O anúncio ainda incluía uma alerta a todas as possíveis clientes: "se exceder o valor [de 150g], o valor será cobrado."

A campanha foi excluída da página do clube após repercutir negativamente nas redes sociais entre torcedores e sócios. "Um time com uma presidente mulher dar uma gafe dessas é pra acabar", postou um internauta. "Feliz dia das mulheres, mas nem tanto assim", ironizou outro.



Não houve pronunciamento oficial após a polêmica, mas houve memes.

Já o ministro das micro e pequenas empresas do Governo Lula, Márcio França, foi alvo de piadas e memes após publicar um texto com teor de exaltação em seu perfil no X, antigo Twitter, em que dizia "querer ser mulher".



"Queria tanto ser mulher. Para sentir de perto como é ser divino [...] Queria tanto ser mulher.

Para ser de Deus, imagem e semelhança…", diz um dos trechos.

O clube de futebol espanhol Real Sporting publicou um vídeo em homenagem às mulheres em que uma adolescente limpa o gramado de um campo de futebol e depois o pinta o símbolo do feminino.

A peça não agradou a maior parte e foi apontada como de mau-gosto por internautas. "Esse vídeo é história, me faz chorar quando mostram uma mulher fazendo limpeza", afirma um deles. Após a repercussão, o time divulgou uma segunda versão do vídeo em que a jovem apenas desenha o símbolo no gramado.

Um perfil no X fez um fio compilando os "piores presentes" recebidos por mulheres neste 8 de Março, como uma lixa de unha.

Um lápis.

Um kit de costura.

Um prendedor de cabelo.

O clássico bombom.

E uma palestra sobre empoderamento feminino…feita por um homem.