Com a 96ª edição do prêmio da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, o famoso Oscar, marcado para este domingo (10), muitos procuram por formas mais rápidas de acessar críticas e opiniões sobre as obras que concorrem nas diversas categorias da premiação.

Nesse contexto, o Letterboxd desponta como uma opção para avaliar, tecer comentários e organizar listas dos milhares de filmes —curtas, médias ou longas— lançados anualmente em todo o mundo.

Detalhe da página inicial do Letterboxd, com destaque para os filmes que concorrem no Oscar 2024 - Reprodução

O sistema é bem intuitivo. Ao buscar por um filme, seja ele qual for, é possível logo ver as suas informações básicas, como pôster, sinopse e elenco; a sua nota, baseada na média das avaliações das pessoas que o classificaram; e os comentários acerca da produção, organizados de acordo com o engajamento de cada "review".

Entretanto, como é possível seguir perfis de amigos e admiradores, fica fácil filtrar o conteúdo que chega a cada perfil.

Usuário assíduo do aplicativo, o cineasta Kleber Mendonça Filho, diretor de "Bacurau" (2019), "Aquarius" (2016) e do mais recente "Retratos Fantasmas" (2023) gosta de posicioná-lo como uma "uma extensão das redes sociais e uma forma de expressar a cinefilia hoje".

"O Letterboxd é um espaço público de anotação e projeção de ideias sobre filmes vistos e lembrados. São rascunhos publicados no caderninho", diz o cineasta, que construiu sua carreira no jornalismo e na crítica de cinema antes de começar a dirigir.

Como ele conta, lembrando das anotações que fazia para si mesmo nos cadernos de seu passado, com fotos e imagens recortadas dos filmes que assistia, "a diferença é que, ao publicar algo, hoje 15 mil pessoas são informadas instantaneamente" –atualmente, o cineasta conta com 15.773 seguidores no espaço.

Por esse motivo, nem sempre espere por críticas elaboradas e fundamentações teóricas bem redigidas. Por mais que elas existam na rede, muitas vezes, o que conta é a experiência particular de cada usuário –um "retrato falado realista do cinema e de um filme", como diz Mendonça Filho.

Regra que vale para os filmes que ele mesmo dirigiu. Sim, o cineasta diz acompanhar as reações em torno de suas obras por lá. "A lógica é a mesma sempre, teremos de tudo, coisas lindas e reações primitivas. É engraçado. E o sistema escolar de notas é curioso".

Famoso entre os fãs da sétima arte, o perfil Hulk Cinéfilo (que reúne quase 80 mil seguidores no Instagram e no X, ex-Twitter) também é adepto da rede social. A conta administrada por Rian Oliveira, estudante de História pela Universidade Estadual do Ceará (UECE), reproduz os "shitposts" –ou "merdapostagens", no internetês tupiniquim –que alavancaram sua antiga página do Facebook em 2018, aliando humor e cinefilia para, segundo ele, "atiçar a curiosidade de quem não conhece muito cinema".

"Eu já era cinéfilo antes do Letterboxd começar a fazer sucesso no nicho aqui no Brasil. Já usava redes sociais do tipo, como o Filmow", ele conta. "Mas quando conheci o Letterboxd, migrei para rede por sua organização e layout, que me agradavam mais. É uma ótima forma de conhecer novos filmes e ter certo controle do que ver".

Afinal, é possível criar sua própria lista de filmes na rede social, e aplicar filtros –como gênero, país e ano –para facilitar a escolha do que se quer assistir. "Também é um bom local que, em certa medida, agrega pensamentos diferentes sobre filmes", diz Oliveira.

Muitas listas de filmes, aliás, se destacam na plataforma por sua criatividade, como Caras Tendo Uma Noite Difícil, com títulos como "Get Out" (2017) e "Depois de Horas" (1985). Ou mesmo as hiper-específicas Filmes Em Que Emma Stone Está Jantando Com Seu Namorado Chato E Dramaticamente Vai Embora Para Beijar o Ryan Gosling, e Meu Namorado Twink Virou Um Ditador Genocida.

Por mais que algumas críticas sejam direcionadas à rede social pela futilidade de muitas das avaliações, especialmente num cenário de desvalorização do profissional que se dedica à crítica de cinema, tanto Mendonça Filho quanto Oliveira a veem com bons olhos para a circulação de ideias em torno dos filmes.

"Não há limite para as boas ideias. Acho que quanto mais espaço para reações honestas à expressão artística melhor seremos", ressalta o cineasta, que acredita que os comentários na rede são despojados de tal forma que nunca seriam publicados na imprensa tradicional.

"Reagir à arte é um processo natural e emotivo, mas não podemos esquecer que a crítica precisa de obras de arte poderosas para oxigenar a própria crítica", opina.

Para o rosto por trás do Hulk Cinéfilo, a rede ainda ajuda a pensar sobre a cinefilia jovem, que cresceu no ambiente digital e no modo como ela se relaciona com a arte. "Se você seguir as pessoas que considera qualificadas, você pode ter uma ótima experiência de aprendizado na rede, além de pegar dicas de filmes pelas avaliações dessas pessoas".

Contudo, ressalta que o aplicativo por vezes sofre do mesmo problema que atinge a dinâmica atual das redes sociais. "A tendência em se agrupar em nichos com gostos parecidos e a superexposição a muitas obras tende a fazer com que esse jovem fique ansioso para consumir cada vez mais, como uma espécie de desafio a ser batido –algo que o Letterboxd evidencia em certa medida".