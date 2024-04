São Paulo

"Gente, hoje vim passear no cemitério". Esse é o início do post de Paulo Albuquerque, usuário do X (antigo Twitter) que possui mais de 33 mil seguidores na rede social. O passeio inusitado do internauta resultou em uma atividade incomum: a avaliação de túmulos de famosos e poderosos da sociedade do Rio de Janeiro.

O internauta conversou com o #Hashtag e contou que o Cemitério São João Batista, que é próximo à sua casa, é conhecido pelos túmulos de pessoas famosas. Essa, inclusive, não é a primeira vez que ele visita o local.

"A primeira vez que fui lá foi há um tempo atrás quando tive curiosidade de visitar o túmulo do Tom Jobim, de quem sou muito fã. Depois voltei lá algumas vezes apenas por curiosidade dos outros famosos que lá estão", explica.

A ideia de fazer a avaliação, segundo ele, surgiu a partir do tipo de conteúdo que ele já produz para as redes. "Eu já havia feito algumas avaliações de outras coisas na internet e então pensei: por que não de túmulos?"

Com mais de 230 mil curtidas, Albuquerque inicia sua análise com uma reflexão sobre o túmulo de Cazuza. Agenor de Miranda Araújo Neto, conhecido por seu apelido, começou sua carreira musical na banda Barão Vermelho, em que ficou até 1985. O cantor, que deixou o grupo para seguir carreira solo, lançou no mesmo ano o álbum "Exagerado", com a música homônima que faz sucesso até os dias atuais.

Mas Cazuza, que cantou a vida toda sobre ser "exagerado", ganhou um túmulo pequeno e pouco decorado.

O cemitério abriga as mais variadas construções, desde lápides simples até obras grandiosas e bem ornamentadas. Albuquerque comenta sobre um túmulo curioso, que tem formato de anfiteatro romano –e até sistema de escoamento. "Enquanto isso, enchente no Rio para os pobres", completa.

Carlos Drummond de Andrade, poeta brasileiro considerado um dos maiores escritores do século 20, também possui túmulo modesto. Nascido em Itabira, no interior de Minas Gerais, foi enterrado na cidade maravilhosa, onde faleceu. Segundo o internauta, para chegar até o local, é preciso passar por um matagal e diversos túmulos depredados.

Já o túmulo de Santos Dumont chama atenção por sua construção e estátua. "Admita. O pai da aviação tem um ótimo túmulo", avalia Albuquerque.

Quando questionado sobre qual túmulo ele mais gostou, o internauta disse que é o de José Lins do Rego, famoso romancista brasileiro. "Sem extravagância, mas com elegância. Além de levar uma simplicidade que ele carregou por toda vida", comenta.