Lisboa

Portugal comemorou, na última quinta-feira (25), os 50 anos da Revolução dos Cravos, movimento que pôs fim aos 48 anos de ditadura no país. Para assinalar a data, um artista plástico luso –conhecido pelas obras provocadoras–, realizou um protesto no túmulo do ditador António Salazar (1899-1970).

Bordalo II, nome artístico de Artur Bordalo, transformou a sepultura do antigo líder português em um remédio contra o fascismo.

Na semana do aniversário da Revolução dos Cravos, o artista plástico Bordalo II cobriu o túmulo do ditador António Salazar como uma caixa que simulava ser um remédio contra o fascismo - Reprodução Facebook

O túmulo, localizado no cemitério de Vimieiro, terra natal de Salazar, foi recoberto por um retângulo branco e vermelho. Com uma identidade gráfica similar à das caixas de medicamento, lia-se: "Liberdade, probiótico antifascista". O material foi arrematado com a imagem de um cravo, em alusão ao movimento que derrubou o regime em 1974.

O artista compartilhou imagens da ação em suas redes sociais dois dias antes do aniversário da revolução.

"Por algum motivo, os que têm ambições tirânicas e antidemocráticas começam exatamente por atacar a liberdade, este conceito complexo que atravessa vários campos da nossa vida e sem o qual não teremos uma sociedade justa. A liberdade é fundamental para cada um de nós e para o bem-estar de todos. Não nos podemos distrair e tomar a liberdade como um bem adquirido", escreveu.

A ação, contudo, motivou um debate acalorado. Além de comentários elogiosos ao protesto, o artista também recebeu críticas de que teria passado dos limites ao protestar em um cemitério.

Bordalo II tem no currículo uma série de outras instalações polêmicas. Em junho de 2023, pouco antes do começo da Jornada Mundial da Juventude, realizada em Lisboa, o artista fez um protesto no palco principal do evento, onde estendeu um tapete com imagens de notas de 500 euros.

A obra, batizada de "Walk of Shame" (caminho da vergonha), criticava os milhões de euros em dinheiro público investidos no evento.