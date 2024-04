São Paulo

As cenas em que uma mulher tenta fazer com que um cadáver assine um documento em uma agência bancária em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, viralizaram nas redes sociais nesta terça-feira (16).



A mulher tinha a intenção de sacar um empréstimo de R$ 17 mil no nome do homem morto, que seria seu tio, mas funcionários do estabelecimento desconfiaram da situação e chamaram a polícia. O Itaú Unibanco confirmou que o caso aconteceu em uma de suas agências.



Em imagens publicadas pelo Jornal Nacional, da TV Globo, a mulher dialoga com o cadáver e tenta forçá-lo a segurar uma caneta.



"Tio, tá ouvindo? Se o senhor não assinar, não tem como", afirmou a mulher, identificada como Érika de Souza Vieira Nunes. Durante o registro, a cabeça do homem pende para trás e as mãos caem sempre que são soltas por Érika.

"Ele não está bem, não, a corzinha...", afirmou uma das funcionárias do banco que tentou intervir, ao que Érika responde "ele é assim mesmo".



Termos associados ao caso, como "morto", "cadáver", e "Hell de Janeiro", foram alçados aos mais comentados no X (Twitter) na noite desta terça, com milhares de postagens de usuários relatando espanto e incredulidade em relação às imagens.

Internautas também reagiram com humor e memes ao episódio, apelidando-o de "realismo fantástico" e de "um morto muito louco do RJ", em referência ao filme de comédia de 1989.