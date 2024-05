São Paulo

Um fragmento brilhante de cometa cruzou os céus de partes da Espanha e de Portugal na noite do sábado (18). Na era dos smartphones, não foi difícil encontrar publicações de pessoas comuns que conseguiram capturar imagens do meteoro. A estudante russo-portuguesa Milena Refacho, 19, foi uma das sortudas e, para muitos internautas, teve o melhor vídeo do fenômeno.



Ela fazia uma transmissão ao vivo para os seus seguidores no Instagram quando o objeto atravessou a atmosfera, deixando um rastro luminoso no céu noturno. A jovem acompanha, incrédula, a passagem do fragmento, enquanto ri com amigos.

A publicação feita por ela no Instagram, na manhã de domingo (19), já conta com 10 milhões de visualizações. No Tiktok, chega à marca de 2,5 milhões de reproduções. Além disso, há páginas na internet e canais de televisão pelo mundo que também publicaram o vídeo de Milena, o que faz com que a repercussão seja imensurável.

Ao #Hashtag, ela explica que a gravação que ela transmitia começou por volta das 23h (horário local), em uma festa tradicional na cidade de Oliveira de Azeméis, em Aveiro, ao norte de Portugal.

A jovem bebia caipirinha com amigos e estava prestes a finalizar a live quando o meteoro iluminou o céu e deixou todos à sua volta confusos.

"Nós pensamos que tinha ficado de dia ou que estávamos a ver 'coisas' porque estávamos bêbados. Ficamos um bocado com medo, mas ao mesmo tempo sentimos admiração. Foi uma mistura de sentimentos", revela.

Milena Refacho gravou por acaso momento que um meteoro cruzou os céus de Portugal - Reprodução

Milena conta que, no dia seguinte, por ter achado o momento bonito, cortou a parte do vídeo e publicou nas suas redes sociais com uma trilha sonora. "Queria postar o que registrei, mas não achei que ia viralizar", confessa.

Por volta das 10h da manhã, após publicar nos stories do Instagram e no Tiktok, notou a enorme repercussão e, para tirar a dúvida de quem estava sugerindo ser montagem, publicou a versão original.

Antes de o vídeo viralizar, Milena somava apenas 4 mil seguidores no Instagram. Agora, a jovem russo-portuguesa tem quase 100 mil seguidores na rede social. Esse aumento é motivo de comemoração para ela, que sempre quis ser famosa.

"Isto já me deu um salto enorme naquilo que eu realmente quero fazer. Pretendo continuar a crescer, continuar a fazer mais conteúdo e ser mais ativa nas minhas redes sociais."