São Paulo

O megashow de Madonna agitou não só as areias da praia de Copacabana, mas também as redes sociais. Nas plataformas, as publicações sobre o encerramento da turnê "The Celebration Tour" incitaram a cólera conservadora, ofereceram uma palinha dos bastidores, enalteceram a sensualidade da cantora e comemoraram personalidades que já nos deixaram.

O espetáculo retratou a carreira de 40 anos de Madonna e o fez exaltando as pautas defendidas por ela. Posts aclamavam o pioneirismo da cantora em relação a temas tabus como a liberdade sexual, o comportamento feminino e a Igreja Católica.



Em reação, as expressões "Satanismo" e "Sodoma e Gomorra" entraram e figuraram até a amanhã deste domingo (5) nos trending topics do X, o antigo Twitter. Parte dos posts vinha de perfis que se declaram conservadores e que comparam o show no Rio de Janeiro às cidades bíblicas que teriam sido incendiadas por Deus em virtude dos pecados de seus moradores.

Outra parte, entretanto, era de réplicas bem-humoradas dos fãs de Madonna às provocações.

Internautas também se emocionaram com a homenagem da cantora às vítimas da Aids, que incluiu Renato Russo, Cazuza, Betinho, Caio Fernando Abreu e até o jogador de futebol Gérson da Silva.

Não só os que se foram pela doença foram lembrados por Madonna. Em uma projeção no palco, a rainha do pop se reencontrou com o rei do pop.

Quem estava em casa também viu viralizar nas redes uma palhinha dos bastidores do evento, gravada de uma das milhares de câmeras do público que estava presente nas areias de Copacabana: a mãozinha que Pabllo Vittar ofereceu a Madonna para que a cantora vestisse uma camiseta estilo cropped antes de voltar ao palco.

Veja outras reações do público que acompanhou o show de Madonna em casa: