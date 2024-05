Por que Cazuza, lembrado por Madonna, é símbolo da luta contra o HIV e a Aids

São Paulo

Neste sábado (4), na praia de Copacabana, um retrato do cantor Cazuza será exibido no telão do show de Madonna, junto com outras figuras brasileiras que tiveram o vírus HIV, como Betinho e Renato Russo. A homenagem será durante a apresentação da música "Live to Tell", de 1986. O cantor morreu em decorrência da Aids em 1990.

Cazuza fotografado por Vania Toledo - Coleção Vania Toledo/acervo Instituto Moreira Salles

Ao longo de toda a turnê "Celebration", a performance da faixa tem sido acompanhada de fotos de personalidades que morreram em decorrência do HIV/Aids, como Freddie Mercury.

Cazuza, no auge da fama, foi uma das primeiras celebridades brasileiras a admitir publicamente que tinha Aids. Em entrevista exclusiva a Zeca Camargo, publicada na Ilustrada no dia 13 de fevereiro de 1989, o cantor Cazuza admitiu que tinha o vírus. Segundo especialistas, a atitude foi importante para abrir uma discussão pública sobre o assunto e passar a tratar o tópico como saúde pública e não uma questão moral.

"Há algum tempo eu deixei de esconder isso. Acho que foi graças a Marília Gabriela, que me deu um toque", disse o cantor à Folha. Em uma então recente entrevista à jornalista, o cantor havia negado que tinha o vírus. "Foi depois disso que ela veio me falar que não fazia sentido o fato de eu negar o vírus e a minha posição liberal como artista."

Na entrevista ele se mostrou otimista em relação a sua saúde. "Tenho certeza que vou viver pelo menos até uns 70 anos", disse.

Leia a reportagem original na íntegra abaixo.

Nessa época, Cazuza chegou a dizer que a Aids caiu "como uma luva, modelinho perfeito da direita e da Igreja", por impulsionar o moralismo e a homofobia.

O legado do artista permaneceu vivo através da mãe, Lucinha Araújo, que fundou a Sociedade Viva Cazuza, que tinha como foco a assistência social de jovens soropositivos e que fechou as portas em 2020, após 30 anos em atividade. "Tenho 30 anos de dedicação à sociedade e estou com 84 anos. Acho que já cumpri minha missão", disse Lucinha à coluna de Ancelmo Gois.

"Senhoras e senhores, trago boas novas", Cazuza canta, num de seus versos mais famosos, de "Boas Novas", faixa de 1988. "Eu vi a cara da morte, e ela estava viva."

Antes da música, o cantor e compositor, hoje se sabe, havia sido internado com problemas decorrentes do HIV, e teve dias entre a vida e a morte. Àquela altura, o diagnóstico de Cazuza ainda não era conhecido pelo público, mas seu nome já estava atrelado à doença, que nos anos 1980 era tanto novidade quanto uma sentença de morte.

Cazuza mudou sua perspectiva em relação à vida, o que também deu combustível à sua vertente social. É dessa época sua trinca de músicas políticas —"O Tempo Não Para", "Ideologia" e "Brasil". "Parei de falar um pouco do meu quintal e passei a falar da minha geração", disse em 1989.