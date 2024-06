São Paulo

O requerimento de urgência do projeto antiaborto, de autoria do deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), foi aprovado no plenário da Câmara de Deputados. A proposta altera o Código Penal e equipara as penas para abortos realizados após 22 semanas de gestação às penas previstas para homicídio simples. Nas redes, o projeto está entre os assuntos mais comentados desde quarta (11).

Nesta quinta (13), a proposta continua nos trends do X/Twitter e a discussão pode ser acompanhada em diversas hashtags. Nos assuntos do momento, "Estupro" está com mais de 186 mil citações e "aborto" está com 230 mil; também estão no ranking "O PL" (221 mil), "PL dos Estupradores" (16 mil), "Fandoms contra o PL 1904" (243 mil).

O humorista Paulo Vieira, a deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP), o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania Silvio Almeida e fãs de k-pop se posicionam contra a proposta.

Desde a última semana, o assunto é discutido nas redes sociais. Mas foi nesta terça que o movimento contra o apelidado como "PL da Gravidez Infantil" ganhou força com o posicionamento de figuras públicas.

Apoiadores da proposta usaram as tags #PL1904Já e #PL1904sim em publicações favoráveis ao projeto de lei no X, mas não chegaram aos assuntos mais comentados da plataforma.

A campanha Criança Não É Mãe, um dos carros-chefe contra o projeto, incentiva que cidadãos contrários à medida pressionem parlamentares. Para isso, pedem que pessoas preencham um formulário que automaticamente envia um texto contrário a proposta ao email de 21 deputados —entre eles o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Até a publicação desta reportagem, mais de 180 mil pessoas aderiram à iniciativa.

A hashtag "Criança Não É mãe" já ultrapassa 135 mil postagens no início da tarde desta quinta (13).

Pessoas contrárias ao projeto também se mobilizaram com as tags #PLdaGravidezInfantil e #PL1904Não.

O movimento também conta com o apoio dos fãs da banda de pop coreano BTS , que se identificam como os "Army". A tag #ArmyContraPL1904 chegou a estar entre os 20 assuntos mais comentados no X.

Artistas também se posicionaram contra o projeto de lei por meio de charges

Influenciadores digitais usaram a visibilidade também para compartilhar com seu público.