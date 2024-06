Brasília

A "PEC das Praias", como ficou conhecida a Proposta de Emenda à Constituição que prevê a transferência de terrenos de marinha em áreas urbanas da União para estados, municípios ou proprietários privados, tomou conta das redes sociais, o que inspirou o comediante mineiro Paulo Araújo, 39, cujo vídeo satirizando o debate em torno da proposta viralizou nas redes.

O texto da PEC, aprovado pela Câmara dos Deputados em 2022, voltou à pauta ao ser objeto de audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça do Senado no fim de maio, e o assunto ganhou tração nas redes com uma discussão entre Luana Piovani e Neymar. Paulo conta que o debate a respeito da PEC também surgiu durante uma apresentação que fazia em Vila Velha (ES), o que lhe deu a ideia para o vídeo.

Durante o show "Dois Mineiros e Meio", de Paulo, Stevan Gaipo e Bruno Berg, um espectador perguntou se eles tinham ido até lá para comprar um lote de praia. O trio se divertiu com a piada e, na tarde de domingo (9), correu para a praia para gravar. O vídeo foi postado no mesmo dia: "Brincar com mineiro comprando uma praia pra ser dele é sempre muito bom", conta ao #Hashtag.

Natural de Recife, Paulo trabalha há dez anos com comédia e é ele o "meio mineiro" que dá nome ao show. O humorista diz que seu trabalho é mais voltado para o público de Minas Gerais, e raramente alguma publicação fura essa bolha.

Paulo imaginava que mineiros gostariam da gravação, porque se divertiu só de pensar nas ideias para o roteiro: "Quando a gente se diverte escrevendo geralmente é porque vai ficar bom.

No caso, não foi bem assim, e o vídeo em que Paulo interpreta o segurança do "lote de praia" do pessoal de Divinópolis, Bom Despacho, Nova Serrana e Pitangui já ultrapassa 1 milhão de visualizações no Instagram e 600 mil no TikTok em seu perfil, sem contar as outras redes e perfis em que foi reproduzido.

Também participaram da produção os comediantes Stevan Gaipo, Bruno Berg, Iago Maia e Gabriel Andrade.