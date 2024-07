São Paulo

Um apagão global fez com que milhares de computadores que operam com o sistema Windows apresentassem a tela azul que indica falha de sistema ao serem inicializados na madrugada desta sexta-feira (19). Nas redes, internautas comemoram o "dia livre", torcem pela extinção da plataforma de reuniões virtuais Microsoft Teams e, aqueles que não foram atingidos, lamentam ter que trabalhar.

"Feliz dia internacional da tela azul".

Liberdade não tem preço.

"Eu entrando no trabalho e descobrindo que minha empresa não foi afetada pela pane global".

"Pane na Microsoft, mas o Teams e o Outlook funcionam normalmente. É a versão adulta da nevasca que não é o suficiente para fechar as escolas."

"O responsável pelo apagão na Microsoft vai ser demitido de qualquer maneira, então a melhor coisa a fazer seria derrubar também o Teams e sair como herói".

"Quando seu computador do trabalho está funcionando perfeitamente durante o apagão da Microsoft".

Ops.

"Primeiro dia na CrowdStrike, fiz uma pequena atualização e estou tirando a tarde de folga", brinca @vinceflibustier.

"Enquanto isso na sede da Microsoft."

"God’s timing is always right".

Fundada em 2011, a CrowdStrike é uma plataforma de cibersegurança baseada na nuvem cujo software é utilizado por dezenas de setores ao redor do mundo para se protegerem contra hackers e falhas.



A crise na estrutura digital teve como causa uma atualização defeituosa do provedor de cibersegurança CrowdStrike, que atende a Microsoft, segundo nota do gigante da tecnologia. O erro deixa os PCs e servidores afetados desconectados, o que força as máquinas a um loop de recuperação de sistema, impedindo que as máquinas iniciem corretamente.

A pane generalizada afetou bancos, companhias aéreas, emissoras de TV, supermercados e muitos outros negócios em todo o mundo.

Começou.