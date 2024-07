São Paulo

Quem acompanhou as redes sociais nesta semana deve ter esbarrado em um meme crítico ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT) que tenha sido confeccionado pelo paulistano Honorato, 41. Formado em marketing, ele se considera de direita no espectro político e já criou peças contra o governo Bolsonaro, mas memes sobre a gestão petista superaram seus números em termos de engajamento, afirma ao #Hashtag.

Com quase 40 mil seguidores no X (antigo Twitter), muitos dos memes de Honorato são replicados por outras páginas e redes sociais. A peça que faz uma comparação entre a dupla de palhaços Patati e Patatá com o presidente Lula (PT) e o ministro Haddad somou 16 mil curtidas e 565 mil visualizações somente em seu perfil pessoal.

Sócio de uma pequena empresa na área de eventos, o criador de conteúdo afirma que faz memes apenas por diversão. "Como julho é um mês mais tranquilo, fico fazendo memes e trabalhando simultaneamente", conta.

Para Honorato, o sucesso dos memes "ministro Taxadd" se dá porque a questão dos impostos une tanto a direita quanto a esquerda: "Ninguém aguenta mais pagar tantos impostos e não ver o retorno. Os memes capturam bem esse sentimento".

Apesar da grande repercussão de seus memes, Honorato afirma que nenhuma figura pública entrou em contato com ele —e é assim que prefere.

Os memes editados por Honorato não possuem marcas d’água que comprovem a autoria. Ele diz que a intenção não é se promover, mas passar uma mensagem. "Minha ideia é criticar qualquer governo, seja de esquerda ou direita. Faço isso por hobby, não pelo dinheiro."

Diante das alegações de que os memes que chamam o ministro de "Taxadd" estão sendo coordenados por organizações, Honorato diz que essas críticas estão descoladas da realidade.

"Os brasileiros adoram memes, é algo simples de fazer e a viralização acontece de forma orgânica. Claro que, após a viralização, algumas empresas podem começar a fazer ações, mas o início foi totalmente orgânico", afirma.

Honorato revela que a maior parte dos memes que produz são editados pelos programas Photoshop e Illustrator. As ideias para cada peça, segundo ele, vêm dos comentários de internautas no Twitter. No entanto, ele não descarta que sua formação em marketing o ajude a saber como engajar.