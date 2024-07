São Paulo

Um tuíte atribuído ao ex-prefeito da cidade de Tibau (RN) Josinaldo Marcos Souza, mais conhecido como Naldinho Tibau, em que ele presta solidariedade a Joe Biden por sua desistência à campanha de reeleição nos EUA e diz que passou pela "mesma situação" do presidente americano, viralizou no X (antigo Twitter) neste domingo (21).



Segundo o ex-prefeito, a mensagem é falsa e foi publicada por um perfil que tentava se passar por ele nas redes sociais.



"Deixo minha mensagem de apoio à sua coragem, Joe Biden. Passei pela mesma situação aqui no Brasil. Sucesso e paz. Vindo ao Brasil, debateremos e comeremos lagostas", dizia a postagem publicada originalmente em inglês, por uma conta que leva o nome do político e possui 19 seguidores. O tuíte também marcava a conta oficial do presidente dos EUA.

Suposto tuíte de ex-prefeito de Tibau para o presidente americano, Joe Biden - Reprodução/@Lauritaarruda

Nesta segunda (22), o post não pode mais ser encontrado no perfil. Outros usuários, entretanto, ventilaram a mensagem ao compartilhar capturas de tela.



O compartilhamento de maior repercussão, feito pelo perfil @Lauritaarruda, teve cerca 149 mil visualizações e três mil curtidas, além de comentários que zombam do político. A publicação foi apagada na noite desta segunda, após a reportagem fazer contato.

"Recebi muitas mensagens, o meu telefone não para", conta Naldinho ao #Hashtag sobre a repercussão negativa do episódio. "Nunca imaginei que ia chegar tão longe assim, poderia ter sido algo positivo, mas trata-se de uma fake news. Estou tentando entender como conseguiram fazer isso", afirma.

Ele diz que nunca possuiu perfis no X e não tinha conhecimento de que estariam utilizando seu nome e sua foto na rede social.

Na sua visão, o movimento partiu de pessoas que ficaram revoltadas com sua desistência à campanha pela prefeitura de Tibau e queriam ferir sua imagem.

No sábado (20), o ex-prefeito, que é vinculado ao PL (Partido Liberal), anunciou que não concorreria mais na disputa contra a atual prefeita da cidade e sua antiga aliada Lidiane Marques (União Brasil).

Ele liderava a única pré-candidatura de oposição e sua decisão gerou uma reviravolta, segundo blogs locais.



No Instagram, onde tem 31 mil seguidores, o ex-prefeito publicou uma nota de esclarecimento alertando sobre o conteúdo falso na noite desta terça, logo após ser questionado pela reportagem.

Antes, ele afirmou que não tinha se pronunciado sobre o caso até então porque não gosta de "dar Ibope para esse tipo de coisa", mas estava providenciando um resposta, pois "quem cala, consente".



A responsável pelo perfil @Lauritaarruda no X, onde a mensagem teve a maior circulação, por sua vez, afirmou que tentou contato com Naldinho, mas não havia excluído a postagem por não ter conseguido confirmação sobre o teor do conteúdo.