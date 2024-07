Como muitas escolas retomam as aulas daqui a menos de dez dias, já podemos dizer oficialmente —começou a contagem regressiva para o fim das férias.

Mas não precisa ter pressa. Ainda dá tempo de viajar com as crianças, visitar a família, ir ao cinema, ao teatro, ao parque, ao museu. Dá até para se estirar no sofá e assistir aos primeiros dias dos Jogos Olímpicos de Paris, que começam no dia 26, mas já têm algumas competições a partir do dia 24.

E é claro que pais e filhos, avós e netos, adultos e crianças ainda conseguem ler juntos mais de um bom livro até que as obrigações da escola voltem a todo o vapor. Basta escolher um na estante ou numa livraria, mergulhar nas páginas, conhecer novos personagens e viajar por diferentes partes do mundo ou até por outros universos sem sair do lugar.

Abaixo há dez lançamentos para os próximos dez dias. Boa viagem.

Um Prego Sem Pé Tem Cabeça

Os autores brincam com as catacreses neste lançamento que acabou de sair do forno. Para quem não sabe o que é isso, o dicionário diz que elas são o "uso de uma expressão ou palavra por causa de uma lacuna linguística ou pela ausência de um termo mais apropriado". Pode parecer difícil, mas o texto de Daniel Medina e as ilustrações de Renata Bueno têm a leveza das férias e exploram essa figura de linguagem sem escorregar no pedagógico. O título coloca o leitor cara a cara com peitos de pé dentro de panelas, dentes de alho que choram, cabeças de prego carecas e toda uma coleção de catacreses e jogos com a língua portuguesa. Aliás, dá para se divertir também com outro recurso muito famoso: a rima.

Ilustração de Renata Bueno, para "Um Prego Sem Pé Tem Cabeça" - Divulgação

Um Prego Sem Pé Tem Cabeça Preço R$ 62 (32 págs.)

R$ 62 (32 págs.) Autoria Daniel Medina e Renata Bueno

Daniel Medina e Renata Bueno Editora Gaivota

Manuel, Rita, Flor...

Quantas histórias guardam os rostos que vemos por aí, nas ruas, nos parques, nas lojas, nos asilos? O que nos contam pessoas chamadas Manuel, Rita, Flor, Pereira, Linda, Beatriz? É isso o que pergunta e investiga este livro, outro lançamento recente de Renata Bueno. A escritora e ilustradora apresenta em cada página um idoso diferente. No texto, a delicadeza transborda das miudezas. Isaías escreve poemas em guardanapos, Flor tem uma neta que se chama Margarida, Pinto conheceu a nova namorada pela internet. Cada um é acompanhado de um retrato feito pela artista, nos quais as sutilezas deságuam na forma de uma técnica aquarelada. A leitura ganha ainda mais profundidade quando ficamos sabendo que muitas dessas pessoas são reais ou foram inspiradas em gente e histórias de verdade.

Uma das personagens de "Manuel, Rita, Flor...", livro de Renata Bueno - Divulgação

Manuel, Rita, Flor... Preço R$ 59,90 (48 págs.)

R$ 59,90 (48 págs.) Autoria Renata Bueno

Renata Bueno Editora Companhia das Letrinhas

Inspire e Expire

Logo no começo de "A Hora da Estrela", Clarice Lispector diz assim: "Que ninguém se engane, só consigo a simplicidade através de muito trabalho". É mais ou menos desse jeito que funciona "Inspire e Expire", obra do chinês Hu Yifan. O jogo parece simples à primeira vista. Como num exercício de respiração, primeiro o texto pede que o leitor puxe o ar. Então a imagem apresenta um círculo branco, uma flor, uma forma amarela indefinida, uma montanha no horizonte e outras imagens. Em seguida, é a vez de expirar. É quando o círculo branco se transforma num caramujo, a flor se desfaz como um dente-de-leão, a forma amarela dá origem a uma borboleta, a montanha entra em erupção —e assim por diante, até a última página. Tudo sempre muito simples. E também bastante complexo, como costuma ser a vida.

Inspire e Expire Preço R$ 62 (60 págs.)

R$ 62 (60 págs.) Autoria Hu Yifan

Hu Yifan Editora Caixote

Caixote Tradução Verena Veludo

O Leão de Pedra

Ainda na China, é bom ficar mais tempo e dar uma espiada no trabalho de Liang Xiong. Primeiro ilustrador chinês a ser finalista do prêmio Hans Christian Andersen, considerado o Nobel da literatura infantojuvenil, ele também convida o leitor a diminuir o ritmo neste livro. Tudo gira ao redor do tal leão de pedra que dá nome à obra, uma estatuazinha de rocha que narra a história e protege toda a cidade. Mas ele é mais do que isso, e é preciso ler o texto e as imagens bem devagar para compreender a sua densidade. Afinal, o leão está sempre lá, vigiando as crianças, amparando os mais velhos, lembrando-se de cada pessoa que passou diante dele e pousou a mão sobre a sua cabeça. Sempre. Então nos damos conta de que talvez a China não seja tão distante. E nos perguntamos onde estão os nossos próprios leões de pedra.

"O Leão de Pedra", livro ilustardo do chinês Liang Xiong - Divulgação

O Leão de Pedra Preço R$ 59,90 (40 págs.)

R$ 59,90 (40 págs.) Autoria Liang Xiong

Liang Xiong Editora Cai-Cai

Cai-Cai Tradução Verena Veludo

Contos de Fadas Japoneses

Janaina Tokitaka é dessas artistas que jogam em todas as posições. A ilustradora, escritora, roteirista e tradutora se debruça agora sobre um clássico. Em "Contos de Fadas Japoneses", ela não só cria as ilustrações, mas também faz uma nova tradução dos textos de Yei Theodora Ozaki. Lançado em 1908, a obra apresentou mais de 20 histórias recheadas de elementos e personagens tradicionais da cultura japonesa, mas com toques dos contos de fadas europeus. Esta nova edição traz 11 dessas narrativas. Há guerreiros que lutam com centopeias gigantes, princesas que negam casamentos arranjados, mulheres mágicas que se transformam em tartarugas e uma explosão de elementos fantásticos. Tudo ilustrado por Tokitaka com uma técnica que usa origamis.

Ilustração de Janaina Tokitaka para "Contos de Fadas Japoneses" - Divulgação

Contos de Fadas Japoneses Preço R$ 74,90 (192 págs.)

R$ 74,90 (192 págs.) Autoria Yei Theodora Ozaki

Yei Theodora Ozaki Editora Baião

Baião Tradução e ilustrações Janaina Tokitaka

Enigmas

Aqui também são os contos de fadas e os seres fantásticos que conduzem a brincadeira —mas é bom lembrar que toda brincadeira tem um fundo de verdade. Formado apenas por perguntas, "Enigmas" leva a sério a máxima de que o importante na literatura são sempre as dúvidas, nem tanto as respostas. Por exemplo: "Se o príncipe encantado só aparece no final da história, onde ele estava enquanto tudo acontecia?". Ou então: "Se a Chapeuzinho não deveria falar com desconhecidos, por que ela conversou com o Lobo?". As provocações sem respostas escritas por Denise Guilherme mais do que arrancam sorrisos durante a leitura ou botam adultos e crianças para pensar. Elas são um convite para um diálogo sobre histórias clássicas e as estruturas que sustentam essas narrativas. Enquanto isso, Lole transforma o papo em imagens dignas de serem expostas em museu.

O coelho da Alice em "Enigmas", ilustrado por Lole - Divulgação

Enigmas Preço R$ 81 (48 págs.)

R$ 81 (48 págs.) Autoria Denise Guilherme e Lole

Denise Guilherme e Lole Editora Moderna

Desesquecida

Publicado originalmente numa tiragem mais restrita, este livro ganha agora uma nova edição. Nele, Suria Scapin e Lumina Pirilampus vão de mãos dadas com o leitor pelo reino das coisas perdidas —entre elas, um brinco que sumiu, um livro, um ursinho de pelúcia e outros objetos que desapareceram e foram parar num condado onde fica reunido tudo o que a narradora já deixou por aí. Mas a história ganha outros tons quando a avó da personagem também é perdida. Será que ela foi parar nesse lugar? O texto de Scapin e as imagens de Pirilampus, ora multicoloridas, às vezes em preto e branco, se embrenham no universo das lembranças, do luto e das coisas que já não estão, mas que continuam sendo. Afinal, perder algo ou alguém não significa apagar essa pessoa ou esse objeto da memória, não é?

Desesquecida Preço R$ 54,90 (40 págs.)

R$ 54,90 (40 págs.) Autoria Suria Scapin e Lumina Pirilampus

Suria Scapin e Lumina Pirilampus Editora Catavento Books

O Mistério do Rino Sério

Existe uma conta que não fecha. Se a infância é uma fase da vida como todas as outras, também repleta de momentos felizes e de horas tristes, por que a literatura infantojuvenil costuma se esquivar da tristeza, da melancolia e de outros sentimentos do tipo? E mais. Por que personagens mais quietos geralmente são retratados como tristonhos ou defeituosos? "O Mistério do Rino Sério", de Fernando Nuno e Alexandre Rampazo, vai na contramão. Os versos rimados e musicais apresentam o rinoceronte Zionte, que desde filhote não sorri e prefere ficar no seu canto. Será que ele é triste? Depressivo? Tímido? Ou é só um mamífero mais sério e na dele? Com habilidade narrativa, Nuno conduz o leitor num mergulho profundo pelo oceano da introversão. Não conto o fim para não estragar a história, mas vale a pena segurar o fôlego até a última ilustração de Rampazo.

O protagonista de "O Mistério do Rino Sério", ilustrado por Alexandre Rampazo - Divulgação

O Mistério do Rino Sério Preço R$ 59,90 (36 págs.)

R$ 59,90 (36 págs.) Autoria Fernando Nuno e Alexandre Rampazo

Fernando Nuno e Alexandre Rampazo Editora Tapioquinha

Akenda Mbani

Aqui a viagem é pelas florestas do Congo, onde o rei Redyua só deseja casar a sua filha Arondo com o homem que fizer um juramento ousado e arriscado —se a princesa ficar doente, ele também precisa adoecer; se ela morrer, ele deve perder a vida junto com a esposa. Obviamente que ninguém aceita a proposta. Até que um dia o guerreiro Akenda Mbani resolve topar as condições e se casa com Arondo. A autora, Rosana Mont'Alverne, reconta essa narrativa tradicional com a habilidade dos que narram histórias ao redor da fogueira, atualizando a trama da literatura oral africana para os leitores brasileiros de hoje em dia. É isso o que faz também Bruna Lubambo na parte visual, ao criar novas roupas e cores para Akenda e Arondo, ajudando essa história a permanecer sempre viva, como deve ser.

Ilustração de Bruna Lubambo para "Akenda Mbani" - Divulgação

Akenda Mbani - O Homem que Não Ia Duas Vezes ao Mesmo Lugar Preço R$ 62 (36 págs.)

R$ 62 (36 págs.) Autoria Rosana Mont'Alverne e Bruna Lubambo

Rosana Mont'Alverne e Bruna Lubambo Editora Aletria

Logo Você Vai Dormir Também

Lisa Aisato é uma das principais artistas gráficas da Noruega, mas ainda pouco conhecida no Brasil. Suas ilustrações se equilibram num realismo fantástico, sempre imersas num universo maravilhoso e repleto de magia. Em "Logo Você Vai Dormir Também", a artista brinca com as escalas e as cores num trabalho feito a quatro mãos, ao lado de sua irmã Haddy Njie, que é escritora e cantora. Enquanto Aisato se encarrega das imagens, Njie entoa versos rimados que falam da passagem do tempo, do ciclo da vida e das estações do ano. Neles, o espírito do inverno deixa tudo gelado, enquanto a primavera dorme e "sonha com insetos e formigas e com minhocas saindo lentamente do chão". Depois, é a estação florida quem acorda. Em seguida, é a vez do verão e do outono, até que o inverno limpa as remelas e desperta mais uma vez, num eterno dormir, acordar e bocejar que impulsionam o mundo e as pessoas.