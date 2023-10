O Benedita Cozinha celebra o Círio de Nazaré com um cardápio especial repleto de delícias paraenses. O menu contempla nove pratos, que podem ser pedidos à la carte. Há desde a casquinha de caranguejo, o açaí com peixe frito e o tacacá, até pratos como a maniçoba (R$ 62), o pato no tucupi (R$ 82) e o vatapá paraense (R$ 74), feito com camarão seco, dendê, leite de coco, tucupi e jambu. Para a sobremesa, o chef Rodrigo Isaías sugere a tortinha de mousse de cupuaçu, feita com a geleia da fruta acompanhada de praliné de castanha do Pará (R$ 28). Os pratos estarão disponíveis nos dias 7, 8, 12, 14, 15, 21 e 22 de outubro. O Benedita Cozinha fica na Rua Havaí, 258, Sumaré, telefones: (11) 3875-4764/98226-8133. Recomenda-se fazer reserva.

Pratos típicos do Círio de Nazaré que serão servidos no Benedita Cozinha - Lucas Fonseca /Divulgação



A São Paulo Oktoberfest está especial. Além das 48 atrações que vão animar o festival, o evento deste ano conta com a participação da Paulaner, a cerveja oficial de Munique e uma das principais participantes das festividades na Alemanha. A Casa Flora, responsável pela importação e distribuição da cerveja, já realizava o Oktoberfest da cervejaria, mas nesse ano uniu-se ao festival de São Paulo, em parceria com seu fundador, Walter Cavalheiro, para tornar o evento ainda mais autêntico, com o mesmo gostinho da festa de Munique. "A Paulaner faz parte da história da Oktoberfest e participar do festival de São Paulo é uma oportunidade incrível para aproximar o público dessa tradição", comenta Nayara Agostinho, gerente de bebidas da Casa Flora. A São Paulo Oktoberfest começou ontem, dia 6, e segue até o dia 22 de outubro no Complexo do Ginásio do Ibirapuera. Para conferir a programação de shows e comprar seu ingresso, clique aqui.

São Paulo Oktoberfest terá pela primeira vez a Paulaner, cervejaria oficial de Munique - Divulgação

Hoje, 7 de outubro, é o último dia para você aproveitar o Cocktail Festival, uma programação com bares selecionados para celebrar a coquetelaria nacional. Os bares e restaurantes participantes preparam uma carta de drinques especial e alguns deles também recebem guests especiais, com convidados internacionais ou intercâmbio de bartenders. Hoje, o Cineclube Cortina realiza um Guest a partir das 19h com as bartenders Chula Barmaid e Lais Ladrine recebendo Bianca Lima, campeã do World Class Brasil 2021 e que hoje atua no México. O trio vai preparar drinques especiais, como o Lapso (foto abaixo), feito com Tequila Don Julio Blanco, purê de pera defumada e Poire Williams e o Tetrix feito com Whisky The Singleton, avelã defumada e aperitivo francês. O Cineclube Cortina fica na Rua Araújo, 62 República. Para conferir a programação completa e bares participantes do Cocktail Festival, clique aqui.